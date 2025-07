Alan Mozo confía en ganar un título con Chivas de Guadalajara

El futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Alan Mozo, aseguró que está más que enfocado en poder impulsar al equipo en todo lo que pueda para finalmente conquistar el título de campeón de la Liga MX en el presente torneo Apertura 2025; una racha que esperan poder romper al tener varios torneos sin poder alcanzar el ansiado título por el que tanto han venido luchando.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, donde destacó lo importante que será el arranque de la competencia azteca este sábado ante el Club León, compromiso en el que esperan poder quedarse con el triunfo para iniciar con el pie derecho su camino a la Liguilla.

Mozo reconoció que el equipo ha tenido un cambio importante en todos los aspectos desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo debido a que se muestra su total compromiso para poder buscar que el equipo pueda regresar a sus días de gloria; asimismo consideró que tienen todo lo necesario para hacerle frente a los equipos más históricos de la competencia.

“Yo me visualicé en Chivas, siempre aquí, no en otro lugar, claro que las oportunidades cada seis meses aparecen (León), creo que cerrarse puertas es algo no inteligente, pero en lo personal me veo aquí, nunca dejé de visualizarme aquí, estoy agradecido de estar en este equipo, sé lo que es, yo no me pienso ir de aquí por decisión propia hasta ser campeón, voy a hacer todo para poner mi granito de arena, porque este equipo va a ser campeón muy pronto, estoy seguro, yo no me voy de aquí hasta serlo”, expresó.

Alan Mozo afirma que inició la época de Chivas en la Liga MX. Crédito: Cristian Hernández | Imago7

Alan Mozo analizó lo que fue para él el torneo Clausura 2025 de la Liga MX, competencia en la que disputó la menor cantidad de partidos oficiales dentro de las Chivas de Guadalajara.

“El semestre anterior venía saliendo de una operación que debí atender antes, la verdad es que yo no dejo al equipo, la pospuse lo más que pude y me costó trabajo, no hice pretemporada, me integré al grupo porque no se estaban dando los resultados y creía que podía sumar un poco más y al final me costó”, dijo.

“Todo me ha enseñado, no sé si sean errores, pero sí experiencias, que en lo personal me han ayudado bastante para estar en el lugar en donde estoy, pero esta versión mía es la que más se conecta con la realidad, tengo esta hambre de pelear, barrerme, soy un aficionado más que tiene la posibilidad y el sueño cumplido de jugar futbol, así será cada minuto que está en la cancha, daré mi mejor versión”, agregó el jugador.

Para finalizar, el jugador del Rebaño Sagrado destacó que la afición puede estar confiada en poder contar con él para lo que sea necesario en cualquiera de los partidos a los que salga al terreno; asimismo destacó que constantemente sigue trabajando para tener un alto nivel competitivo con el que pueda sumar victorias.

“En lo personal, me va a distinguir lo que me ha caracterizado toda mi vida y toda mi carrera, darlo todo en cada oportunidad, ser esa persona alegre que contagia desde el ejemplo, no solo con las palabras, eso es lo que habla, con hambre de triunfo, nunca me he rendido en mi vida y lo profesional y esta es una oportunidad para no hacerlo. A Chivas lo va a distinguir ser un equipo intenso, que no da una pelota por perdida, esa hambre de triunfo, de gloria que tenemos, la verán reflejada, creo los resultados nos van a respaldar y cada aficionado se sentirá identificado como siempre lo hace”, concluyó.

