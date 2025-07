Conoce la villa donde Carolina Sandoval celebró el cumpleaños de su hija

Este fin de semana, la presentadora Carolina Sandoval ha compartido fotos de la gran fiesta de cumpleaños que organizó para celebrar el cumpleaños de su hija Amalia Victoria.

Hay que recordar que la pequeña, a quien tuvo con su ex Nick Hernández, cumplió 9 años el pasado 19 de junio, pero en ese momento estaban de viaje por Europa y el regalo de la presentadora fue una sesión de fotos en Roma, Italia.

Ahora que están de regreso a su hogar en Miami, Florida, Sandoval ha podido hacer una gran fiesta con temática de Hello Kitty y rodeada de muchos amigos.

La fiesta se hizo en Julia’s Tuscan Villa, un sitio en Miami en el que se suelen hacer eventos de todo tipo, desde bodas hasta cumpleaños. Ofrece extensas áreas verdes y espacios techados.

Entre las fotos que compartió Sandoval está una sesión de fotos que se hizo junto a hija en el área de la torta de cumpleaños.

“Ya casi no te puedo cargar, ya casi estás de mi tamaño (cosa que no es muy difícil), ya decides tus lindos looks, ya casi me superas en energía y en hablar mucho y ya casi, CASI pasamos a los dos dígitos. Pero en el fondo sigues siendo mi bebé”, escribió en la publicación.

Hay que recordar que a finales del año pasado Sandoval pasó por una crisis personal, pues anunció su separación de Nick Hernández y eso trajo consigo mucha polémica.

Incluso, Sandoval tuvo que vender la casa en Miami que había comprado pocos años antes y se mudó a una nueva residencia más pequeña.

