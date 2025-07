“Mi cielito colombiano”: el paraíso de Carolina Herrera en Queens

Quién no quisiera sentirse en el cielo, al menos por un momento. O probar un “beso de Shakira” y pasarla de lo lindo, en medio de la agitada vida que a veces representa Nueva York. Y qué tal si además en el cielo nos recibe, con su enorme sonrisa, Carolina Herrera, que aunque no se trata de la famosa diseñadora de modas, sí comparte la gracia, el carisma y el talento de la reina de la alta costura, pero en el mundo de la gastronomía y el buen servicio.

Y es que a solo unos minutos de Manhattan, en la avenida Ditmars Boulevard, muy cerca de la calle Steinway, está “Mi cielito colombiano”, un restaurante nuevo que en los últimos diez meses ha ido conquistando a clientes de todas las culturas y rincones de la Gran Manzana.

El sabor de los deliciosos platos que honran a la comida del país de García Márquez, Carlos Vives, el Pibe Valderrama, James Rodríguez, Shakira, Karol G, Sofía Vergara, Fernando Botero, J Balvin, Turizo y Maluma, por mencionar solo a algunos, tiene embrujados a los amantes del buen comer. Y ni hablar del buen servicio y los originales cócteles.

Pero más allá del menú, que ofrece delicias como la típica Bandeja paisa, un manjar con chicharrón, arroz, aguacate, plátanos maduros, huevo frito, fríjoles y carne asada, o el Pargo rojo o la Cazuela de mariscos, el sitio colombiano de Astoria es además el resultado de una bella historia de amor entre Carolina y René Herrera, quienes son ejemplo de fortaleza y emprendimiento, lo que los llevó a bajar a la tierra un pedacito de su “Cielito”.

“Mi Cielito colombiano es un restaurante nuevo que abrimos mi esposo y yo para traer a Nueva York un poquito de la cultura colombiana”, dice la joven propietaria.

“Y decidimos abrirlo en Astoria, no solo porque aquí hay mucha gente de Colombia sino porque aquí viven personas de todas partes del mundo que queremos que conozcan nuestra comida, nuestra cultura. Y quienes han venido, ya reconocen que tenemos un sabor único, especial, y una sazón exquisita, porque hacemos todo con amor, algo que a los que son colombianos los transporta a la tierra, y a los que no lo son, los hace sentirse en el paraíso”.

La colombiana Carolina Herrera y su esposo, René Herrera, son los propietarios del nuevo restaurante “Mi cielito colombiano”, en Astoria, Queens Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Su esposo, originario de México, quien confiesa que desde que conoció al amor de su vida cayó rendido ante la belleza de Colombia, su cultura y su comida, cuenta que el nombre del restaurante le llegó a la mente, pensando en su mujer, algo que a ella la hace sentir “halagada”.

“Ella es mi cielito, siempre le digo mi cielito, y es mi cielito colombiano. Por eso le propuse el nombre para el restaurante porque representa lo que es ella… solo que se les olvidó ponerle al final del aviso el nombre, Carolina”, dice entre risas René Herrera, quien además de ser el chef del restaurante ha sacado a flote sus dotes creativos de decorador y coctelero.

Cuadros del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, la famosa “chiva colombiana”, barriles de madera, los típicos sombreros vueltiaos que los clientes se ponen para llevarse la foto del recuerdo, ponchos de la piedra de Guatapé, una de las maravillas naturales cerca de Medellín, y hasta la bandera del país del café, le imprimen un toque de colombianidad al lugar. Quienes ya lo tienen dentro de sus sitios favoritos en Astoria, se sienten como en Colombia.

“Quisimos crear un sitio familiar, porque para nosotros es muy importante la familia. Y no quisimos crear un lugar donde la gente solo viniera a comer sino donde las personas se sientan en su casa, donde compartan y tanto niños como adultos se vayan felices y quieran regresar”, dice con mucha emoción el propietario, quien prepara los platos personalmente y quien inventó el cóctel “Tequipiña”, un tequila con infusión de piña, que se ha vuelto el trago más famoso de allí.

La Bandeja paisa es uno de los platos más populares de Mi Cielito Colombiano. Foto: Edwin Martínez

“Yo generalmente estoy atrás. Soy al que los clientes no ven. Pero me llena de orgullo saber que la gente sale feliz del restaurante, como pasó hace unos días cuando una señora americana que hizo una reservación para una fiesta de 12 personas supo que el dueño era el cocinero y entró a la cocina y me dijo que se sentía honrada de que yo les hubiera cocinado puras delicias”, dice el cocinero. “Me sentí feliz con ese gesto de ella y vi que valió la pena haber mirado cocinar a mi esposa de la que aprendí el sabor de la comida colombiana”.

Carolina Herrera, quien revela que aunque hoy puede sentarse con una sonrisa de oreja a oreja, al ver como su “Cielito colombiano” se va volviendo más conocido, confiesa que no ha sido fácil, especialmente porque siente que falta mayor apoyo de la Ciudad a los pequeños emprendedores.

“Yo llegué a esta ciudad hace 21 años, cuando tenía 17 años, sin hablar el idioma, sin conocer nada de esta cultura y llena de temores. Y aunque jamás me imaginé estar donde estamos ahora, tengo claro que podemos llegar más lejos, porque creemos que uno puede hacer todo lo que se propone”, dice Carolina Herrera.

La empresaria Carolina Herrera es la inspiración de Mi Cielito colombiano. Foto Edwin Martínez

“Pero ha sido muy duro. Así como a veces hemos tenido épocas buenas, hemos tenido épocas malas, trasnochos, tristezas, cansancio, muchos papeleos, estrés, preocupaciones por deudas. Hoy nuestra meta es que ese Cielito colombiano sea más grande y que en el futuro tenga más sucursales en otras partes de Nueva York”, comenta la empresaria de Medellín. “Y para ello, sería bueno que la Ciudad nos ayudara con más información sobre oportunidades y trámites en negocios. Siento que no hay nadie que ayude realmente a que los propietarios de pequeños negocios nos informemos bien para progresar más”.

La dueña de “Mi cielito colombiano”, quien tiene dos hijos junto a su esposo, socio y creador del concepto del lugar, comenta que el hecho de que el resturante sea manejado por una mujer le da un sabor especial al sitio, que combina perfectamente con la sazón que le pone René a todo.

“Esto también podría llamarse Mi cielito con aroma de mujer, porque nosotras le ponemos la dulzura a las cosas. También el carisma y eso es algo que en esta industra, incluso entre personas que me conocen desde que trabajaba como mesera, me distingue”, comenta la colombiana, quien agrega que de paso con su historia de vida y como pequeños empresarios, ella y su esposo le dan una lección diaria a sus dos hijos de 14 y 6 años, basada en el ejemplo.

“Ellos ven todo lo que hacemos y entienden la importancia de hacer todo con amor y amar la cultura y el trabajo. Ellos han aprendido que aunque sean niños nacidos acá, siempre tienen que tener muy presente de dónde vienen su mamá y su papá. Lo importante que es valorar la cultura latina y sus raíces”, dice Carolina Herrera.

La colombiana Carolina Herrera y su esposo, René Herrera, son los propietarios del nuevo restaurante “Mi cielito colombiano”, en Astoria, Queens Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Les enseñamos que cualquier persona puede salir adelante sin importar la edad ni de dónde venga, cuando las cosas se hacen con amor, con entrega y disfrutando lo que se hace. Y qué mejor que ver el buen dúo que hacen sus padres”, comenta la joven empresaria.

Y con el 20 de Julio, fecha en que se festeja la Independencia de Colombia, a la vuelta de la esquina, “Mi Cielito colombiano” está listo para recibir a paisanos, amantes de la cultura del país sudamericano y quienes quieran darse un bocado de colombianidad.

“La invitación la hacemos con todo el corazón. Si quieren probar una sazón bien auténtica colombiana que los haga sentirse en el cielo, vengan a visitarnos. Les vamos atener ese día la mejor comida del mundo. Les vamos a tener sancocho de gallina y sancocho de costilla y nuestro Tequipiña y nuestro aguardiente sour típico”, dice la jefa de “Mi Cielito colombiano”. “Vengan y van a saber a qué sabe un beso de Shakira, o que sensación tienen si prueban a Guatapé. Van a salir encantados con nuestros tostones, arepas con queso, empanadas, consomé de pollo, entraña, salmón, carne asada, calentado, bandeja típica, obleas con arequipe, nuestro flan tres leches y el café que se distingue por su buen sabor y aroma colombiano”.

René Herrera, chef y propietario de Mi Cielito Colombiano, asegura que aprendió los secretos de cocina de su bella esposa colombiana. Foto Edwin Martínez

Y dentro de la lista de personalidades que quisieran tener en sus mesas para “deleitarlos” con las delicias que tienen, Carolina Y René Herrera esperan que algún día puedan ir allí el candidato a la alcaldía Zohran Mamdani, quien vive en Astoria, la diseñadora Carolina Herrera, Espinoza Paz, y Shakira, para “que de el visto bueno al cóctel que lleva su nombre”.

“René y yo hacemos las cosas lo mejor posible, no solo como pareja, sino como socios, pensando siempre en dejar muy en alto la cultura latina y la sazón colombiana”, dice la emprendedora. “Apoyemos a los pequeños negocios. Cuando vengan a Mi Cielito colombiano van a deleitarse y van a sentir que están en el paraíso.

Datos para llegar pronto al “Cielito”

“Mi cielito colombiano” está ubicado en el 45-01 Ditmars Boulevard, en Astoria,Queens

Para hacer reservaciones para fiestas o eventos especiales o ordenar comida para llevar pueden llamar al (845) 5013722

También pueden ordenar deliveries a través de DoorDash, UberEats, Seamless y Grubhub

Para saber más sobre el restaurante, el menú y “caterings” , pueden visitar la pagina web en este link

, pueden visitar Aquí en la cuenta de Instagram pueden ver lo que otros clientes dicen del lugar y enterarse de eventos y especiales