Belinda no tendrá beneficios por su canción ‘Heterocromía’: “No veré regalías nunca”

La cantante mexicana Belinda asegura que está lejos de obtener regalías por su canción ‘Heterocromía’ de su nuevo álbum ‘Indómita’. En este tema la cantante usó una parte de la canción de la película de Disney ‘Los Aristogatos’, lo que implicó un gran trabajo para obtener los derechos de la canción.

Belinda utilizó una parte de la famosa canción del clásico de Disney para la apertura de su canción ‘Heterocromía’, la cual hace una sátira a las costumbres de la aristocracia. Belinda escogió usar parte de la banda sonora de ‘Los Aristogatos’ ya que es una de sus películas favoritas y según dijo está “obsesionada” con ella.

Aunque la inclusión de esta parte del tema de la película en la canción fue un rotundo éxito, que incluso se volvió viral en redes sociales, lo cierto es que debido a las dificultades para obtener los derechos de Disney la artista no recibirá lo esperado por concepto de regalías.

En una reciente charla para el programa de Juan Carlos Arciniegas en CNN, lo complicado que fue obtener los derechos para reproducir y reversionar esa entrada. La artista dijo que estaba obsesionada con usar esa intro y acepta con resignación que no verá regalías por esa canción.

“Nada fácil, de hecho estuvimos trabajando hasta el último momento para poder tener los derechos porque obviamente Los Aristogatos de Disney, imagínate, carísimo. Yo creo no ver las regalías de esa canción nunca, pero valió la pena… Yo escribí la canción pero yo estaba obsesionada con esa intro, yo quería empezar: ‘Qué gatos son…’. Nunca veré el resultado monetariamente hablando…”, confesó durante la charla.

La artista aseguró que quería incluir una intro muy diferente a la canción y encontró en la banda sonora de ‘Los Aristogatos’ la intro perfecta para su canción, que precisamente habla sobre la aristocracia.

“Estaba obsesionada porque yo quería una intro que fuera completamente diferente a la canción. Además, me inspiré porque al final estoy hablando de los gatitos, de la aristocracia, que viven en París, Marie, Toulouse, Berlioz… Es un clásico y me imaginé perfecto ese inicio y después entrar porque es la vibra de la canción, trae esa vibra y me obsesioné. Me obsesiona mucho las intros en las canciones que suenen de una manera, de repente rompan y pase una cosa completamente distinta…”, confesó la estrella.

