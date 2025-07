Belinda confiesa que le cuesta creer en los halagos después de que le han dicho tantas cosas feas

Después de años de altibajos, de estar en el ojo del huracán mediático y de escuchar críticas de todos los sabores y colores, Belinda ha encontrado un nuevo aire, y todo gracias a su participación en ‘Mentiras: La Serie’.

La actriz y cantante, quien creció frente a las cámaras, y que ha sido protagonista de más de una polémica, ahora está recibiendo elogios sinceros y calurosos por su papel en esta esperada adaptación. Desde su estreno, la serie ha sido bien recibida tanto por fans como por críticos, pero lo que realmente ha sorprendido y conmovido a la propia Belinda ha sido la oleada de comentarios positivos que no han parado de llegar.

En un breve encuentro con el programa ‘Ventaneando’, “la ojiverde” admitió que está familiarizada con los ataques desde que era pequeña, por lo que se sorprende y le conmueve cuando las cosas suceden de manera diferente.

“Soy muy sensible y creo que estoy tan acostumbrada a que me digan tantas cosas feas que, cuando me dicen algo bonito, me sorprende mucho, así que supongo que es eso lo que me ha hecho llorar en los últimos días”, dijo emocionada.

Cabe recordar que hace unos días la cantante se volvió tendencia luego de que en redes sociales se hiciera viral un video donde aparece interpretando el tema ‘Él Me Mintió’ junto a la mismísima Amanda Miguel, quien la acompañó al piano.

El clip se esparció por redes como pólvora, y no faltaron los comentarios que celebraron no solo el talento vocal de Belinda, sino también la vibra genuina del momento.

Durante el encuentro, Amanda, autora de la emblemática canción, le expresó su admiración a Belinda con palabras cálidas.

“Cantas precioso. Y apenas estás empezando a mostrar lo que realmente puedes hacer. Tienes una voz muy bonita, pero te la tienes que creer”, aseguró Amanda Miguel.

