Cazzu revela por qué nunca le dedicó un tema de despecho a Christian Nodal

Muchos llegaron a pensar que tras la ruptura de Cazzu y Christian Nodal, la argentina iba a desahogarse con una canción de despecho dedicada al sonorense. Sin embargó, la intérprete eligió un camino menos escandaloso, pero infinitamente más maduro.

Durante una charla bastante relajada con el conductor argentino Mario Pergolini, Cazzu abrió su corazón sobre la mediática separación que vivió con Nodal. Y aunque el mundo entero parecía estar esperando el tema lleno de indirectas, la trapera aseguró que quedó con la conciencia tranquila al finalizar su romance con el cantante y que, a pesar de los comentarios de los internautas, nunca sintió repudio hacia él.

“Yo no lo hice ni lo haré nunca, boludo, porque no lo siento”, respondió con toda honestidad cuando Pergolini bromeó con que debería haberle compuesto una canción diciendo que lo odiaba y que lo quería agarrar a trompadas.

Mira el video en el minuto 32:00

Y es que, a diferencia de otras ex famosas del cantante, como Belinda, quien sí dejó ver su descontento a través de su música, Cazzu optó por el silencio emocional. No por falta de inspiración, sino porque simplemente todo apunta a que detrás de esa imagen de chica dura y letras afiladas, hay una mujer que decidió no tirarse al drama.

Para finalizar, la intérprete de ‘La Cueva’ aseguró que, pese a que se vio obligada a dejar atrás su idea de una familia estable, ha aprendido a vivir plenamente y disfrutar de los momentos más especiales al lado de su pequeña hija Inti.

En cuanto a su carrera, luego de una pausa que fue inevitable y dejó los escenarios para enfocarse en su embarazo, su hija y en sanar. Cazzu dijo que eso no significa que haya perdido la chispa. Al contrario, ahora está lista para volver con más fuerza que nunca.

“Todavía no he salido de gira… Me quedé embarazada, nació mi hija, me separé, y ahora recién estoy por salir a tocar de nuevo. Soy un peligro”, bromeó, dejando entrever que el fuego sigue encendido y que su regreso promete ser explosivo.

