ICE denuncia como “terrorismo” amenazas de hombre en Ohio que pidió matar a sus agentes

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, calificó de “terrorismo” las amenazas realizadas por Anthony Kelly, un hombre de 38 años detenido en Ohio por incitar en redes sociales a asesinar a agentes de inmigración.

“Seamos clarísimos: amenazar con matar a un agente federal no es protesta, es terrorismo”, afirmó Lyons tras conocerse el caso.

Kelly fue arrestado el 19 de julio y enfrenta cargos federales por incitación a la violencia y amenazas contra funcionarios estadounidenses.

En un comunicado citado por Fox News, Lyons calificó los mensajes de Kelly como “repugnantes y completamente desquiciados” y acusó a sectores políticos de fomentar hostilidad contra los agentes migratorios.

“Esto es lo que sucede cuando los activistas anti-ICE no se dan cuenta ni les importa que estamos arrestando a violadores, asesinos y abusadores de menores”, añadió.

Las amenazas de Kelly

Según ICE, Kelly utilizaba el nombre “Slab” en redes sociales, donde instó varias veces a asesinar a funcionarios del ICE.

En uno de sus mensajes escribió: “#DestruyamosICE son perros rabiosos que deben ser sacrificados”, junto a la etiqueta “#RevoluciónEsLaSolución” y una mención directa a la gobernadora Kristi Noem.

Las publicaciones incluyeron amenazas explícitas: “Si vienen aquí por mí, les dispararé […] Disparo a matar. Me importan un bledo sus nombres, quiénes son ni nada”.

En otro mensaje recogido pro Fox News, desestimó los procesos judiciales, escribiendo: “¿Por qué molestarse más con estos tribunales de mierda? Los #Gestapedos no merecen nada más que el humo que viene por ellos”.

“Incitar a la violencia contra las fuerzas del orden federales no está amparado por la Primera Enmienda”, declaró Jared Murphey, agente especial interino de HSI Detroit. “Si el público no está de acuerdo con las leyes de nuestro país, debe escribir a sus representantes, no amenazar con violencia a quienes están encargados de hacerlas cumplir”.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por agentes de Seguridad Nacional (HSI) y el FBI, que finalmente identificaron a Kelly como el autor de las publicaciones. El acusado permanece bajo custodia a la espera de juicio federal.

Sigue leyendo: