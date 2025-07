ICE detuvo y deportará a dos hispanos con condenas por abuso de menores en Nueva Jersey

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron ayer en en Nueva Jersey a dos migrantes con condenas previas por delitos sexuales contra menores y que siguieron viviendo en EE.UU. sin permiso migratorio, como parte de lo que la agencia describe como un esfuerzo para identificar a los “peores de los peores”.

El mexicano Nicolosa García (42) y el salvadoreño Umana Sáenz (36) fueron detenidos ayer sin incidentes tras operativos separados que requirieron horas de vigilancia meticulosa por parte de agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que son parte del ICE.

“La paciencia y la persistencia fueron fundamentales (ayer). Creo que fue de gran ayuda rescatar de la calle a dos depredadores de menores que, además, se encuentran en este país sin autorización”, declaró al New York Post John Varrone, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de HSI en Newark, quien dirigió las redadas.

García había sido condenado por poner en peligro el bienestar de un menor en Nueva Jersey; y Sáenz, delincuente sexual registrado, había sido sentenciado por explotar a un menor también en ese estado.

“Somos investigadores criminales y seguiremos la pista hasta que no tengamos más pistas”, afirmó Varrone. “Es una gran victoria para la comunidad donde fueron condenados por crímenes, crímenes atroces, dentro de esa comunidad”, añadió. “Los expulsarán. Se les someterá a un proceso de deportación y los enviarán a casa”.

Las operaciones del ICE han generado críticas de quienes acusan a la agencia de extender demasiado el alcance, mientras los agentes se esfuerzan por cumplir con la cuota de arrestos de 3,000 migrantes al día en todo el país, en una ofensiva masiva del gobierno de Donald Trump.

Ayer en Nueva Jersey el equipo de agentes de HSI se centró en capturar a dos delincuentes convictos de alta prioridad. Las operaciones comenzaron poco después de las 5 a. m. con los agentes del ICE reunidos en un tramo lúgubre de Newark para repasar los planes del día antes incluso de que saliera el sol.

Se dirigieron a la casa de García en Union City en varios autos discretos y estacionaron a lo largo de la cuadra, con la esperanza de poder interceptarlo, ya que salía temprano para un trabajo de construcción.

Tras varias horas de vigilancia y espera, no había rastro de García, pero los agentes federales decidieron seguir vigilando en lugar de intentar tocar la puerta. Cuando finalmente salió de su casa fue interceptado rápidamente y se lo llevaron a empujones.

En tanto, tras consultar con los vecinos, los agentes rastrearon a Sáenz hasta un almacén de Newark donde trabajaba. Se apresuraron a hablar con el gerente y el hispano fue sacado del almacén esposado sin oponer resistencia.

Las tácticas lentas y meticulosas del lunes son típicas de muchas de las operaciones que suele llevar a cabo HSI, explicó orgulloso Varrone. “Las personas que se encuentran en este país sin autorización no quieren ser encontradas. No quieren ser atrapadas”, añadió. “A veces, las direcciones resultan ser callejones sin salida o las ubicaciones no son lo que parecen. Pero en este caso, seguimos varias pistas y logramos realizar el arresto con éxito. Intentamos hacer todo con la seguridad en mente”.

En mayo el alcalde de Newark (NJ), Ras J. Baraka, fue arrestado cuando visitó con tres miembros de la delegación del Congreso por Nueva Jersey -los representantes Bonnie Watson Coleman, LaMonica McIver y Rob Menéndez, Jr.- el centro de detención migratoria de ICE “Delaney Hall” para realizar tareas de supervisión, según sus propias palabras.