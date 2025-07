Marco Chacón defiende su dolor por Julián Figueroa ante Imelda Tuñón

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, sigue teniendo diferencias públicas con la viuda Imelda Tuñón, quien fue pareja de Julián Figueroa. Por ello, en el programa “Venga la alegría” aprovecharon para compartir unos audios de él, ya que tuvo que defenderse de las fuertes acusaciones que la ex del cantante sigue haciendo en su contra, donde además menciona su rechazo a las constantes difamaciones que puedan existir en su contra.

Chacón explicó que sabe perfectamente lo que sentía por el primogénito de Maribel, por lo que considera que, a estas alturas, después de haber fallecido, no debe demostrar nada: “No tengo nada que opinar. Tengo pleno derecho a llorar por mi hijo (Julián Figueroa), a quien crié y del que me hice responsable desde los dos años de edad, con quien viví cosas increíbles, muchos años antes de que aparecieran otras personas”.

El esposo de guardia explicó que siempre buscará la manera de reflejar su dolor como mejor le parezca, a pesar de que existan personas que no están de acuerdo, como es el caso de Imelda. Además, explicó que sus lágrimas públicas no tienen nada que ver con el proceso legal que se está realizando desde el pasado mes de enero, sino porque ya han pasado dos años desde el momento en que Julián partió físicamente.

“Mi dolor me pertenece. Puedo exteriorizarlo como yo quiera. Ya parece que hay alguien que pueda coartarlo. Yo no lloro por procesos judiciales. Yo lloro la ausencia de un hijo que ha dejado un vacío en esta casa y en nuestras vidas”, expresó.

Además, se vio en la obligación de explicar y publicar en sus redes sociales una foto de su título universitario, ya que diversos medios de comunicación comenzaron a mencionar que aparentemente él no estaría preparado académicamente para afirmar que estaba graduado en Derecho. Por ello, despejó todas las dudas existentes sobre ese tema y también envió un mensaje.

“Me da mucha pena tener que mostrar esto. Ofrezco una disculpa por hacerlo. Quienes me conocen, saben que nunca he presumido grados académicos. Siempre he sido simplemente ‘Marco’, sin título ni etiquetas. Ahora han decidido inventar que no soy doctor en Derecho; he tenido paciencia con muchas de sus mentiras, pero además del daño constante a mi persona, ahora parece empeñado en destruir también mi trayectoria profesional”, escribió en su Instagram.

