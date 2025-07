Imelda Tuñón no descarta que José Julián vuelva a convivir con Maribel Guardia

Aunque el ambiente sigue siendo tenso entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, la joven viuda de Julián Figueroa sorprendió al mostrarse abierta, aunque bajo ciertas condiciones, a que su hijo, José Julián, vuelva a tener contacto con su abuela materna.

Durante su aparición en la alfombra roja de los Premios Grandeza Hispana, Imelda habló con sinceridad sobre el distanciamiento entre el niño y la actriz costarricense, revelando que hace unos días, al escuchar al pequeño conversar con sus primos, notó que ya no menciona a Maribel.

“Ahorita ya no me ha preguntado por su abuelita. Yo escuché un comentario de él con unos primitos que tiene y prefiero reservármelo, porque es mejor no decirlo; son niños y los niños a veces son muy crueles”, expresó con cautela.

Aunque evitó entrar en detalles, aclaró que el menor mantiene cariño hacia su abuela a pesar de los momentos complicados que afectaron al niño.

“No le tiene miedo, él la ama, él ama a su abuela y es su abuela al final del día. Nada más que sí estuvo muy feo que tuviera que enfrentar una situación así y, sobre todo, que fuera su abuela quien la provocara”, agregó.

Y a pesar del historial reciente, Imelda dejó claro que no está en contra de que su hijo retome el contacto con Maribel, siempre y cuando se establezcan ciertas reglas claras.

“Yo creo que con algún tipo de supervisión sí, pero sí tiene que convivir con él. Yo espero que ella luche por eso, porque es lo que le corresponde como abuelita y los años pasan y luego los niños se preguntan por qué no pelearon por verlos”, afirmó.

Con estas palabras, Imelda dejó claro que proteger a su hijo es su prioridad, pero que eso no significa cerrarle las puertas a su familia paterna, siempre y cuando exista respeto, madurez y un entorno seguro.

Mira aquí la entrevista

