Tashiro Fierro responde a las críticas de Pitbull Cruz

El boxeador mexicano Ángel ‘Tashiro’ Fierro decidió salir ante sus aficionados para pedir disculpas por no haber podido cumplir con el combate previsto en la cartelera del pasado sábado en la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde se iba a enfrentar contra el también mexicano Isaac ‘Pitbull‘ Cruz; es sus palabras criticó a su contrincante por todo lo que se ha registrado luego de la suspensión de dicho enfrentamiento.

Recordemos que el viernes por la mañana se difundió un reporte en el que se detalla que Tashiro no pelearía debido a que no se encontraba físicamente bien tras el esfuerzo que realizó para cortar el peso; además que se anunció a Omar Salcido como su reemplazo, por lo que decidió hacer pública su opinión sobre lo ocurrido para que no existan más polémicas sobre este tema.

“Por ahí andan muchas cosas del Pitbull que anda diciendo que soy un antiprofesional y Robert. Nada de eso, son cosas de salud que pasan, pero también habla mucho”, expresó el peleador de Robert García durante sus declaraciones a través de las historias de su cuenta en la red social Instagram.

“Todos sabemos que al Pitbull le cambió el semblante cuando supo que no iba a pelear contra mí porque sabía que su noche no iba a ser tan fácil, sin quitarle méritos a Salcido, que tiene todo mi respeto y admiración porque se subió al ring contra el Pitbull sin haber hecho una estrategia, el cual le duró los 10 rounds y tiene mi respeto”, resaltó.

Tras este acontecimiento el Pitbull Cruz sostuvo que le enviaría una Barbie para que pueda jugar con ella y así le de espacio a los verdaderos peleadores; con este hecho descartó una posible revancha entre ambos y aseguró que buscará nuevos rivales.

“Para el Pitbull, ¿dices que me vas a mandar una Barbie? Aquí la espero, yo te voy a mandar un bozal para que te tapes ese hocico tan grande que tienes, hablas mucho, pero cuando me tenías de frente no decías nada en la conferencia porque sabías lo que te iba a pasar”, dijo.

“Entonces una disculpa mi gente, hay Tashiro para rato. No soy ningún miedoso, no tengo miedo a nadie, ya me subí (al ring) con Pitbull. Dice que no me dará ninguna segunda oportunidad, pero ni el ¨Pitbull ni yo tomamos las decisiones en la empresa y veremos qué pasa, pero muy pronto voy a estar de vuelta”, agregó el peleador mexicano.

No se sentía sano

Para finalizar, el peleador mexicano reconoció que no se sentía en las condiciones pertinentes para poder llevar a cabo este enfrentamiento y no quería quería regalarle la pelea a Cruz.

“El viernes desgraciadamente nos pudimos subir a la báscula, mi entrenador Robert García tomó la decisión de no dejarme subir, me miró mal al bajar de peso, las últimos dos libras me costaron trabajo, me sentí mal, tuve una descompensación por todo el esfuerzo que hice para la bajada de peso. Además de ser mi entrenador, tomó la decisión de no dejarme pelear por lo que había pasado, no estaba en condiciones para subir al ring y tampoco íbamos a regalar una victoria para que Pitbull se luciera con nosotros”, manifestó.

“A Robert García le agradezco por cuidarme, por hacerme regresar a mi casa con mis hijas. Desgraciadamente fallé al no subir a darles un gran espectáculo, estoy muy apenado. Hay Tashiro Fierro para rato, esto no se acaba aquí ,voy a entrenar, a prepararme más duro cuidar muy bien mi salud, mi alimentación para llegar y que no vuelva a pasar”, concluyó Fierro.

