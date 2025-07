Canelo Álvarez asegura que sus hijos no heredarán su patrimonio: “El dinero es mío, solo mío”

El futuro del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez fuera del boxeo está más que garantizado gracias al impresionante patrimonio que posee, pero puede que no sea así para sus hijos que tendrán que esforzarse para alcanzar el mismo estatus económico de su padre.

En una entrevista reciente con el ancla de Telemundo Sports, Miguel Gurwitz, Canelo Álvarez reveló que quiere darle una importante lección de vida a sus hijos y enseñarles que el dinero solo viene a punta de trabajo.

Por ello, el Tapatío aseguró en la conversación con Gurwitz que a pesar que hacerles saber que a sus hijos nunca les faltará nada, el dinero que ha cosechado durante su carrera es solo de él y de ello no dependerá su descendencia.

“No tienen una vida fácil garantizada. (Mis hijos) no me preguntan por el dinero, pero si me preguntaran: ‘¿Es mío?’, les diría que no, que no es suyo. No les falta nada, tienen la oportunidad de hacer lo que quieran, pero el dinero es mío, solo mío. Les doy las bases para que puedan ganar su propio dinero”, explicó el ganador de 63 peleas en el boxeo profesional.

La fortuna de Canelo Álvarez está estimada entre $275 millones y $300 millones de dólares, según informaciones de portales como Forbes o Sportico. Sin embargo, el monto puede seguir creciendo luego de embolsillarse al menos $80 millones de dólares en la bolsa de su triunfo ante William Scull.

De igual manera, el contrato de múltiples peleas que acordó con el jeque Turki Al-Alshikh por $400 millones de dólares también hará subir su cuenta bancaria, pero eso no hace cambiar de parecer a Canelo Álvarez que dice que solo le dará las herramientas necesarias a sus hijos para hacer dinero.

“El dinero no es tuyo, es mío. Te doy las herramientas para que puedas crear tu propia riqueza, tu propia historia, con herramientas que yo no tuve“, completó el nacido en Guadalajara.

Hasta el momento Canelo Álvarez disfruta de cuatro hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda y Saúl Adiel, además de estar esperando una nueva niña que nacerá en septiembre de este año.

De todos ellos, solo Emily es mayor de edad (20 años) y se espera que ella sea la primera que comience a trazar su propio camino y fortuna, pero siempre bajo el seguimiento de su padre.

Mira las declaraciones de Canelo Álvarez sobre su fortuna y el futuro de sus hijos aquí:

