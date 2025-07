Cómo reducir el arsénico del arroz hasta en un 45%, según una ingeniera de alimentos

Lavar el arroz permite bajar los niveles de arsénico, eliminar polvos y microplásticos, por lo que se recomienda hacerlo de manera habitual. Sin embargo, esta práctica puede afectar la consistencia y la textura al cocinarlo y una experta en alimentos aclara que no pasa nada si no lo lavas, no te vas a enfermar.

Si bien es cierto que lavar el arroz ayuda a bajar los niveles de arsénico, la ingeniera en alimentos Marian Zapién explica que no vas a sufrir ninguna contaminación por consumo de arsénico si no lo lavas, ya que los niveles de este metal pesado están en cantidades muy bajas y no afectan el organismo.

Para que el arroz sea peligroso se debe consumir 93 partes por billón. “Eso significa que tendrías que comer más de medio kilo de arroz al día, todos los días, durante más de 4 años, para que fuera un problema”, explica la experta.

Una investigación de la editorial Springer Nature revela que “el arsénico elevado en el arroz puede contribuir sustancialmente a la ingesta dietética de arsénico y a la dosis interna de arsénico en los Estados Unidos”.

Cómo disminuir los niveles de arsénicos en el arroz

Lavar el arroz tiene sus beneficios, según una nutricionista. Crédito: Shutterstock

Los niveles de arsénico en el arroz van a depender de las condiciones del cultivo, ya que este metal pesado se encuentra en el suelo y en el agua de manera natural, así como por las diferentes actividades humanas. Esto influye en cómo el grano lo puede absorber y acumularlo.

Teniendo esto en cuenta hay algunas recomendaciones que son útiles antes de preparar el arroz y la ingeniera lo explica en detalle en sus cuentas de redes sociales donde comparte contenido especializado en seguridad alimentaria y cómo reaccionan los alimentos con algunos procesos químicos. Esta ingeniera le da una explicación científica a algunas creencias y costumbres culinarias.

Muchos especialistas recomiendan lavar el arroz sobre todo para retirar polvo sociedades, incluso microplásticos que se puedan adherir durante el proceso empaquetado.

Zapién explica que lavar el arroz al menos tres veces hasta que el agua salga totalmente transparente disminuye un porcentaje de los niveles de arsénico.

Además, el proceso de cocción también ayuda a bajar esos niveles en total se puede bajar hasta un 45% menos de contenido de arsénico en el arroz, lavándolo bien y cocinándolos.

