“El sistema carcelario no está roto. Fue diseñado  marginar y deshumanizar”

Una coalición de organizaciones comunitarias y líderes se congregó el martes 22 en Manhattan para denunciar a las autoridades locales y estatales por no tomar medidas ante el alarmante aumento de muertes bajo la custodia del Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York (DOC), que suman nueve en lo que va de 2025.

“Debemos decir que Rikers debe cerrarse. Debemos afirmar que creemos en una verdadera corrección. Que tenemos un sistema que avanza hacia ese objetivo. Animamos a las personas. Apoyamos a las personas. Educamos a quienes están encarcelados para que puedan tener una vida mejor. Les brindamos apoyo y orientación. Un sistema que diga: vamos a financiar estudios universitarios, programas, servicios, rehabilitación y acompañamiento”, declaró el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, argumentando que estos pasos son necesarios para que las personas puedan conseguir empleo y valerse por sí mismas.

Mientras, la Dra. Victoria A. Phillips, miembro fundadora de la Coalición para la Reforma de las Cárceles, esbozó una perspectiva comunitaria, donde todos somos responsables los unos por los otros, donde la comunidad se cuida y regula.

En cambio, el codirector de #HALTsolitary, Jerome Wright, afirmó que “el sistema no está roto; funciona exactamente como fue diseñado”. Para Wright, el problema no es de fallas, sino de intencionalidad: “Este sistema fue construido para castigar, marginar y deshumanizar. Según él lo que se necesita no es arreglarlo, sino transformarlo por completo”.

Justicia restaurativa por encima del castigo

Las organizaciones presentes exigieron transparencia, rendición de cuentas y una inversión real en alternativas comunitarias que prioricen la dignidad humana y la justicia restaurativa por encima del castigo. Mientras tanto, el conteo de muertes continúa creciendo, y con él, la urgencia de un cambio estructural.

Entre los casos recientes se encuentra el de Christian Collado, de 51 años, quien falleció el pasado miércoles mientras se encontraba bajo la custodia de la DOC. Collado había sido detenido en octubre por cargos de robo con allanamiento, hurto menor y posesión criminal de bienes robados. Durante su detención fue trasladado en múltiples ocasiones entre Rikers Island y Bellevue Hospital.

Diagnosticado con cáncer en etapa cuatro, Collado murió apenas un día después que su abogado, Judah Maltz, solicitara su liberación ante un juez en Queens. La petición incluía una carta firmada por los médicos del detenido, quienes advertían que le quedaban solo semanas o meses de vida.

Su fallecimiento se produjo menos de tres semanas después de las muertes de James Maldonado y Benjamin Kelly, quienes perdieron la vida con apenas 90 minutos de diferencia mientras permanecían bajo custodia en Rikers Island. Ambos presentaban emergencias médicas al momento de su muerte. Según la información disponible, Kelly recibió atención dentro de la instalación, mientras que Maldonado fue trasladado a un hospital.

Durante una manifestación en Manhattan portaron carteles con los nombres de reos que han muerto en la prisión de Rikers. Crédito: Sumaq Kilari | Impremedia

El DOC no ha ofrecido detalles sobre la naturaleza de esas emergencias, más allá del comunicado de la comisionaria Lynelle Maginley-Liddie, quien declaró: “La vida de cada persona a nuestro cuidado tiene valor. El viernes fue profundamente trágico para el departamento, ya que dos individuos perdieron la vida. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a sus seres queridos.”

En el sitio web del Departamento de Corrección, donde se puede consultar la información de personas que están o estuvieron bajo custodia, no figura el nombre de Kelly. En cambio, los nombres de Maldonado y Collado sí aparecen, pero sin detalles sobre la causa de su liberación, a pesar de que ambos fallecieron. En su lugar, para más información el portal remite a un número telefónico del mostrador principal del DOC que después de múltiples intentos, no respondió.

La novena víctima de este año

Justo después de la manifestación del martes por la mañana, trascendió el fallecimiento de un reo que hallado inconsciente en el suelo del baño del Centro Eric M. Taylor (EMTC) en Rikers. Esta es la novena persona que muere bajo custodia del Departamento de Correccionales (DOC) en 2025.

“Queremos que se tomen medidas utilizando todas las herramientas a su disposición para reducir la población, cerrar las instalaciones vacías para consolidar las operaciones y acelerar el mandato legal para cerrar Rikers para siempre”, dijo en un comunicado Darren Mack. Co-Director de Freedom Agenda.

En una nota de prensa por separado, Glory Gibson, miembro del Centro Katal para la Equidad, la Salud y la Justicia, expresó: “Las condiciones en el complejo carcelario de Rikers Island son deplorables. Enterarme de la muerte de otra persona en Rikers —la novena este año bajo la administración de Adams— es realmente horroroso. Esto solo me preocupa aún más por la seguridad de mi hermano, quien actualmente se encuentra encarcelado allí. Ninguna familia debería recibir noticias tan devastadoras ni vivir con el temor constante de si su ser querido sobrevivió la noche detenido en Rikers”.

La noticia de este fallecimiento se produce cuando la población carcelaria ha superado las 7,500 personas./ Con información de ED

Sumaq Kilari cursa estudios de Periodismo en Stony Brook University. Sus artículos forman parte de una pasantía en El Diario.