“Mexodus” cuenta la historia de los esclavos que cruzaron el Río Bravo para ser libres en México

¿Conoces la historia del Underground Railroad (La Ruta Secreta hacia la Libertad) que conducía hacia el norte? Exodus, una obra lleva al público por el camino hacia el sur, revelando el relato no contado de miles de personas que escaparon de la esclavitud cruzando el Río Bravo hacia México.

Audible, Inc., empresa creadora y proveedora de contenido narrativo en audio de alta calidad, y P3 Productions (Ben Holtzman, Sammy Lopez y Fiona Howe Rudin) anunciaron ayer el estreno en la ciudad de Nueva York del aclamado musical, escrito e interpretado por Brian Quijada y Nygel D. Robinson. Bajo la dirección de David Mendizábal, las funciones comenzarán el martes 9 de septiembre, previo a su estreno oficial el jueves 18 de septiembre en el Minetta Lane Theatre de Audible, ubicado en el 18 de Minetta Lane (entre MacDougal y la Sexta Avenida).

El hip hop juega un papel importante en la música del espectáculo./Foto: Ben Kratz Studio

Calificada como “vibrante” por The Washington Post y “genialidad en movimiento” por San Francisco Chronicle, esta innovadora experiencia teatral sigue a una persona en busca de la libertad y a un aliado inesperado, mientras forjan un vínculo extraordinario que trasciende fronteras.

“La música es el vehículo que nos permite conectar esta historia vital con nuestro mundo actual, y estamos emocionados de unir fuerzas con los increíbles equipos de Audible Theater y P3 Productions para presentar este estreno en la ciudad de Nueva York. Al reunirnos nuevamente con nuestro visionario director David Mendizábal, no podemos esperar a seguir compartiendo la fuerza y la resiliencia que están en el corazón de esta obra”, señalaron Brian Quijada y Nygel D. Robinson.

Mexodus fue desarrollado en producciones anteriores en New York Stage and Film (2021), Baltimore Center Stage y Mosaic Theater Company of DC (primavera de 2024), y Berkeley Repertory Theatre (otoño de 2024).

“Es un verdadero honor llevar a escena en Nueva York la obra virtuosa y vanguardista de Brian y Nygel, y más adelante, compartirla con oyentes de todo el mundo a través de su estreno como Audible Original. El apasionante universo sonoro que han creado para explorar este episodio histórico, pocas veces contado, es verdaderamente asombroso”, dijo por su lado Jeremy Blocker, director de producción creativa en vivo de Audible.

El equipo creativo de Mexodus está conformado por Riw Rakkulchon (diseño escenográfico), David Mendizábal (diseño de vestuario), Mextly Couzin (diseño de iluminación), Mikhail Fiksel (diseño sonoro), Johnny Moreno (diseño de proyecciones), Tony Thomas (coreografía) y Claire Yenson, C.S.A. (dirección de casting). La dirección de escena está a cargo de Hope Villanueva, con supervisión teatral de Beacon Theatrical Services y dirección general de ShowTown Theatricals.

Las entradas ya están disponibles en www.AudiblexMinetta.com. Mexodus también será grabada y lanzada posteriormente como un Audible Original, ampliando así su alcance a millones de oyentes de Audible en todo el mundo.