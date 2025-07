Sacha Baron Cohen sorprende con su físico para interpretar a Mefisto en ‘Ironheart’

Sacha Baron Cohen, el actor detrás de Borat, Brüno y el Almirante General Aladeen, dejó con la boca abierta a propios y extraños por el impactante físico que luce para dar vida al legendario villano Mefisto en ‘Ironheart‘, la nueva serie de Marvel que se estrenó este verano en Disney+.

Cuando aparecieron las primeras fotos de Cohen sin camiseta en la portada de Men’s Fitness UK, muchos pensaron que se trataba de inteligencia artificial. Y como buen comediante, él mismo se adelantó a los comentarios:

“Algunas celebridades usan Ozempic, otras chefs privados y otras entrenadores personales. Yo hice las tres cosas”, bromeó en redes, junto a las imágenes donde luce un cuerpo bien trabajado. “Esto no es inteligencia artificial. Soy lo suficientemente egoísta como para hacer eso”, agregó.

A sus 53 años, Cohen se metió de lleno en un régimen de alimentación y entrenamiento intensivo para dar vida a uno de los personajes más esperados del MCU.

El actor británico asumió el reto físico antes de grabar sus escenas como Mefisto en ‘Ironheart’, serie protagonizada por Dominique Thorne como Riri Williams, una joven prodigio de la ingeniería que hereda el legado tecnológico de Tony Stark.

“Estrenando mi nuevo personaje: un hombre de mediana edad que reemplazó la cerveza con batidos de proteínas. Es difícil afrontar mi crisis de la mediana edad”, bromeó Cohen.

Los seguidores del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) llevaban años esperando la aparición de Mefisto desde ‘WandaVision’, y el nombre de Cohen sonaba fuerte para encarnarlo. Finalmente, el personaje debutó en ‘Ironheart’, y el productor Ryan Coogler explicó que le pareció ideal introducirlo en esa serie.

“Me encanta que no lo conozcamos en ‘WandaVision’ ni en ‘Agatha: All Along’. Lo conocemos a través de este joven genio estresado. No iba a ser en ‘Loki’. Ese es el tramposo; así es como trabaja. Ahí es donde estará: en una pizzería de Chicago, donde jamás lo esperarías”, aseguró Coogler.

Aunque por ahora, no se sabe cuándo volverá a aparecer Mefisto en pantalla, sin duda Sacha Baron Cohen ya demostró que está más que listo y en forma para regresar.

