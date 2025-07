Adamari López rompe mitos: la amante no siempre es la culpable

En “Ada y Chiqui De Show”, la presentadora de televisión Adamari López conversó con Chiquibaby sobre los detalles de una infidelidad que sufrió, hecho que no ha sido un secreto para nadie, ya que lo ha mencionado antes. Sin embargo, esta vez quiso aclarar una perspectiva que tenía hacia la tercera persona, siendo la amante, y que por mucho tiempo la estuvo culpando, aunque actualmente entiende las cosas de una forma diferente.

“Por la forma de pensar que traía de mi casa, en algún momento pensaba que la culpable era la otra, la que me quitó lo que era mío, cuando el compromiso de noviazgo, relación y matrimonio lo hacemos dos. Y si la otra persona encontraba otra relación y había una mujer extra, al final yo terminaba culpando en aquel entonces a la mujer porque ella fue quien se metió en mi relación con la pareja que tenía”, dijo la puertorriqueña a la presentadora de ¡Siéntese quien pueda!

López mencionó que, después de un largo tiempo, llegó a comprender que quien le debía respeto era su pareja y no la tercera en discordia, dado que considera que debía haber sido él quien le otorgara su puesto en la relación. A su vez, explicó que el hombre que actúa así debería asumir la responsabilidad de decirle que si tuvo culpa en engañarla, pero esto usualmente no ocurre.

“Fijándome en la realidad, es que el compromiso lo hacía el chico conmigo, ¿así que por qué voy a culpar a la otra persona? Solemos ponernos a defender al hombre como si no tuviera la culpa; se dejó engatusar, le hicieron brujería, magia negra, cualquier cosa… Y la realidad es que es el hombre quien tiene que tener la responsabilidad de asumir el rol de pareja y decir: ‘Soy yo el que dañó la relación, no quiso continuar y engañó a la persona a la que prometió amor'”, añadió.

Chiquibaby también opinó sobre el tema y dijo que siempre se busca atacar a la otra por considerar que estaba entrando en su zona de confort. Lo que muchas mujeres no se dan cuenta es el nivel al que llegan; incluso dejan de apreciarse porque disculpan circunstancias que no deberían y que posiblemente vuelvan a ocurrir.

“Juzgamos a la tercera persona… Perdono a la persona y me voy en contra de la otra chica que siento que me robó el amor de la persona que estaba conmigo, ¡y no me estoy dando cuenta de que no me estoy valorando como mujer, que le termino perdonando cosas que son imperdonables por inseguridades propias!”, expresó la mexicana.

