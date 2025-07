Adamari López revela sus secretos para mantenerse en forma

Adamari López, en “Ada y Chiqui de Show”, en su pódcast, compartió algunos de los trucos que implementa para poder mantenerse delgada, ya que debe cuidar su imagen por pertenecer al mundo del entretenimiento. Por ello, comenzó mencionando que una de las cosas con las que más tiene precaución son con los excesos. La presentadora de televisión comentó que consume lo que más le gusta, pero no en grandes cantidades.

“Las porciones ayudan mucho a que te mantengas. Todo en exceso es malo. Hay unas cosas que hacen más daño que otras, como, por ejemplo, las sodas, pero yo siento que las frutas, si las comes en una porción pequeña y distribuyes colores, nos funcionan para quitarnos el antojo de algo dulce y me mantienen satisfecha. Puedo comer las cosas que me gustan en porciones más pequeñas”, le comentó a su comadre Chiquibaby.

Los nutricionistas siempre han manifestado que, para lograr una dieta saludable, se requiere comida balanceada y, para ello, hay que incorporar vegetales. Sin embargo, a muchas personas se les complica porque no les gustan, y este es el caso de una puertorriqueña. A pesar de la gran cantidad de beneficios que tienen, ella lo ve tan complejo como tomar un medicamento recetado por un médico.

“Yo no soy mucho de comer verdura, me cuesta mucho. Tengo que ponérmelas en el plato, las consumo, pero es casi como si fuera una medicina. He tomado suplementos, pero creo que nada viene mejor que comerlo directamente de la planta”, dijo.

La expareja sentimental de Toni Costa también manifestó que está trabajando en la meta de bajar 10 libras y, más allá de una buena rutina de ejercicios en un gimnasio, la clave siempre estará en la comida y las porciones que se sirva. Además, explicó que todo también depende del compromiso que la persona le ponga a la situación.

“No se prive porque después es difícil mantener una dieta, pero tenga conciencia de una porción pequeña; no se tiene que atascar de ninguna de las partes. La proteína es la más importante, pero si va a un restaurante y quiere agarrar un pedacito de postre, cómase un pedacito, dese ese gusto y ya no coma más porque todo está en la mente y en la fuerza de voluntad”, dijo en su pódcast.

