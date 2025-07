Luca confirma que estará como conductor invitado en Telemundo 

Luca Onestini, primer finalista de La Casa de los Famosos All-Stars, confirmó que la próxima semana estará como invitado en varios programas de la cadena de televisión Telemundo.

En sus redes sociales, el DJ italiano habló de su viaje a Miami para participar en varios shows de entretenimiento.

“Hola, mis chicos, ¿cómo están? Yo súper bien porque la semana que viene voy a Miami, me van a tener como co-host en varios programas de Telemundo”, afirmó.

Luca confirma que estará proxima semana en Telemundo como conductor ! Y que solo crea lo que el salga de su boca. Algo que sabemos de el qué el era siempre directo y decía las cosas ! So stay tune ! pic.twitter.com/N7aZN9oBsV — Eli (@esrv21) July 24, 2025

El bambino, como también es conocido, dijo que estará hablando de sus proyectos, vida amorosa y la nueva canción que tiene para su público. “Estoy súper, súper feliz de eso”, comentó.

Luca Onestini le pidió a la gente que solo crea lo que sale de su boca, debido a los rumores de que terminó con Aleska Génesis.

Sin embargo, la modelo venezolana, quien estuvo esta semana como invitada en Hoy Día, contestó: “Nosotros no es que hemos terminado. Luca y yo hemos vivido una relación espectacular, nosotros la hemos pasado increíble. Llegó en el momento que más lo necesitaba. Él y yo sabemos lo hermoso que ha sido nuestra relación. Estuve en Italia, me regresé porque necesito trabajar. Nosotros simplemente nos hemos dado un break, un espacio, un tiempo porque sabemos que las relaciones a distancia no funcionan y tenemos que ser maduros para saberlo, analizar y decir”.

La venezolana también indicó que los rumores que circularon fueron para intentar perjudicarla: “Lamentablemente, hay personas que dan ese tipo de mentiras y opiniones para crear contenido porque no tienen otra cosa más que difamar. Lo que sí me queda claro es que cuando una mujer brilla, siempre tratan de ensuciarla. Yo estoy aquí con mi frente en alto, en paz, tranquila, feliz”.

