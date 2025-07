The Jonas Brothers recordaron el acoso que sufrieron en su adolescencia por usar anillos de castidad

Los hermanos Kevin, Nick y Joe Jonas, miembros de los Jonas Brothers, hablaron sobre cómo afrontaron en su adolescencia el acoso por usar anillos de castidad.

Los artistas y ex estrellas de Disney participaron en el podcast “Podcrushed” y recordaron los inicios de su carreras artísticas en Disney Channel, cuando apenas tenían entre 12 y 17 años. A pesar de sus cortas edades, sufrieron acoso por parte de la prensa cuando se supo públicamente que los hermanos Jonas usaban anillos de castidad.

Estos anillos son comunes en algunos contextos religiosos como símbolo del compromiso de abstenerse de cualquier actividad sexual hasta el matrimonio.

Cuando recordaron aquella época de sus vidas, los músicos se refirieron a las constantes preguntas de la prensa sobre su vida sexual a pesar de que eran adolescentes.

“No creo que haya estado bien. Pero era común preguntarle a un joven de 14 años sobre su vida sexual”, dijo Joe en el podcast, quien se divorció recientemente de Sophie Turner.

Los Jonas Brothers se refirieron a la incomodidad constante que sintieron en ese momento de sus vidas a pesar de las preguntas sobre su vida sexual. La prensa preguntaba frecuentemente por su decisión de no tener sexo e incluso fueron señalados de formar parte de una secta.

En 2016 Nick Jonas se refirió a su decisión de usar un anillo de castidad y de lo que significaba eso en su vida siendo tan joven.

“En aquellos días era muy extraño para mucha gente usar ese tipo de anillos de pureza, especialmente como hombres jóvenes de una banda de pop” , dijo Nick.

Tras el estreno de Chasing Happiness —documental biográfico de esta conocida boy band— Nick Jonas recordó la época en la que usaba el anillo de castidad y confesó que eso era una estrategia de sus managers. “Era simplemente raro que a los 13 años todos hablaran de mi vida sexual y mis relaciones (…) en cualquier otro contexto habría sido extremadamente obsceno exponer así a un menor de edad.

Las críticas decían que nuestros managers usaban la estrategia de los anillos para vender discos a costa del cristianismo… honestamente no estaban tan alejados de la verdad”, dijo en aquel momento.

Ese mismo año en una entrevista para The Late Late Show With James Corden , los hermanos Jonas confesaron que eran muy jóvenes para tomar esa decisión y con el paso del tiempo reconocieron que no se sentían identificados con el significado de los anillos de castidad.

“Los anillos de pureza eran para esperar a la persona adecuada, en el momento adecuado. Y aquí está el truco. Cuando tienes unos 12 años y haces eso, porque crecimos en una iglesia y nuestro padre era pastor, así que fue algo natural para todos con quienes crecimos pasar por esto, conseguir uno y decir: ‘Voy a esperar a la persona adecuada’. Algunos decían: ‘Voy a esperar hasta el matrimonio’. Cuando tienes unos 15 o 16 años y empiezas a salir con alguien, y dices: ‘Espera un momento. ¿Qué dije que iba a hacer?’”, bromeó.

