Aleska Génesis visitará En Casa con Telemundo, ¿se enfrentará a Carlos Adyan? 

En los últimos días, la modelo venezolana Aleska Génesis ha sido noticia por sus diferencias con Carlos Adyan, conductor del programa En Casa con Telemundo, por las declaraciones que hizo sobre su romance con Luca Onestini.

Ahora, se ha confirmado que estará el próximo lunes en el programa para aclarar todo lo que ha ocurrido sobre el break que se dio con el DJ italiano, por lo que de seguro habrá un cara a cara con el conductor de TV.

“Ustedes son testigos que nosotros invitamos en varias ocasiones a Aleska Génesis a En Casa con Telemundo y que ella misma fuese quien desmintiera las versiones que se han dado en su relación con Luca Onestini”, dijo el periodista boricua.

Luego de esto, explicó que la exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars aprovechará esta oportunidad para aclarar o desmentir las versiones que dieron en el programa.

“Eso será este próximo lunes aquí en En Casa con Telemundo. Nos llamó cucarachas aplastadas, pero aquí la recibimos muy bien”, comentó.

¿Qué dijo Aleska Génesis de Carlos Adyan?

La creadora de contenido se mostró muy molesta durante una transmisión en TikTok, pues asegura que el presentador le tiene envidia.

“Yo nunca me he encargado de destruir a nadie, a diferencia de mí, yo sí he tenido que saludar a gente que me destruye, ¿entonces de qué estamos hablando? El otro dice que yo soy una narcisista, un carajo envidioso. Yo no puedo creer el nivel de odio que esa persona me tiene. Pareciera que quisiera ser yo, que quisiera tener los novios que he tenido, ¿cuál es el novio que tienes conmigo? Carlos, pareciera que quisieras tener mi cuerpo, mi vida, porque no entiendo”, dijo.

Además de esto, la venezolana indicó: “¿Qué te hice? Yo quiero saber qué fue lo que yo hice. Entonces, suéltame”.

