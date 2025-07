El matrimonio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sigue en pie

Hace algunas semanas se registró un rumor de que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo aparentemente estaban a punto de separarse, luego de tener más de tres décadas de amor y cinco hijos en común. Sin embargo, sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación y hablaron de varios aspectos como pareja, y aceptaron que es normal que existan inconvenientes entre ellos; forma parte de la convivencia que llevan.

“Problemas siempre va a haber. Si en privado los problemas son difíciles en cualquier matrimonio, imagínate, expuestos. Pero no somos los únicos, jamás en la vida me jactaré de decir que mi matrimonio es perfecto. Somos un matrimonio más, tenemos problemas, retos, pero seguimos con el compromiso y ahí la llevamos“, explicó.

El reconocido galán de telenovelas Eduardo Capetillo también se pronunció ante las constantes interrogantes de los reporteros y mencionó que lo que realmente le interesa es que las cosas dentro de su hogar marchen adecuadamente: “Mientras de las puertas de mi casa hacia adentro esté todo en orden, todo bien, yo estoy tranquilo y contento“.

Además, les preguntaron si tenían alguna intención de interponer una demanda por difamación, noticia que los hizo tener los ojos encima de ellos para estar atentos a cualquier tipo de anuncios que pudieran hacer. Por ello, Biby dijo que no tendría mucho sentido denunciar a la persona que creó el rumor, ya que siempre existirán especulaciones de todo tipo y no haría eso por cada comentario que no sea acertado.

“Nosotros hemos aprendido, yo al menos, hablo por mí, que muchas veces cuando reaccionas a las provocaciones se te regresan; no tiene caso, no tiene sentido. Imagínate tú tomando acciones legales cada vez que alguien diga algo, sea verdad o sea mentira, pero ¿para qué? La paz, yo creo, que no está ahí afuera, está aquí adentro, y esa es la que uno debe buscar”, agregó.

Además, mencionó que, si hay algo que la mantiene muy contenta, es todo lo que vive su familia, y una de ellas es su hija recién casada, quien de repente tiene el deseo de quedar en estado de gestación, pero luego considera que es mejor darse un tiempo para seguir trabajando: “Mi hija un día me dice: ‘Es que ya quiero ser mamá’ y al otro día: ‘No, mamá, ahorita estoy queriendo sacar otros proyectos’. Se vale cambiar de opinión, porque una vez que los tienes, ahí sí ya”, explicó.

