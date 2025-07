Lupita Jones critica al reality Miss Universe Latina: ‘Una reina de belleza no está haciendo malabares’

Lupita Jones, conocida por su experiencia en los certámenes de belleza, opinó sobre Miss Universe Latina, un novedoso concurso en el que eligieron a la dominicana Yamilex Hernández como representante de la comunidad latina en los Estados Unidos.

En un encuentro con varios reporteros, la exdirectora de Mexicana Universal dijo: “Ay, Dios mío, ya me voy a meter en problemas, pero la verdad no me puedo callar más estas opiniones. La verdad es que traté de mantenerme al margen durante la realización de este evento porque estaba participando una chica salida de las filas de Mexicana Universal, Andrea Bazarte, que lo hizo muy bien“.

Luego de esto, la actriz comentó: “Me parece muy desafortunado el manejo que hizo Telemundo de este evento. Creo que pudo haber sido cualquier otro reality, pero que fuera un Miss Universo, con lo que significa en estos tiempos ser Miss Universo, creo que demeritó muchísimo la imagen de una reina de belleza”.

Lupita Jones rompe el silencio y comparte su opinión acerca del Miss Telemundo. pic.twitter.com/ewX9XNuVx1 — Todo Miss (@TodoMiss) July 25, 2025

Además de esto, consideró que las pruebas estuvieron fuera de lugar, pues no están apegadas a las cualidades que debe tener una Miss Universo.

“Una Miss Universo no está metida con eso, no está caminando en una pasarela con los ojos vendados, no está brincando, haciendo malabares o haciendo acrobacias en ninguna parte”, indicó.

Con esto deja en evidencia que no le gustó para nada este formato, que estuvo lleno de controversias, no solo por las pruebas que les tocó enfrentar a las candidatas, sino también por las evaluaciones que hizo el jurado conformado por Aracely Arámbula, Fabián Ríos y David Salomón.

También han criticado que no haya una representante similar en los otros continentes, por lo que consideran que no es algo justo para las demás participantes.

Lo cierto es que Yamilex Hernández tiene ahora una gran responsabilidad, al intentar tener un buen papel en el certamen, pese a todo el revuelo que se ha generado con el concurso en el que fue elegida como ganadora.

