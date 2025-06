Alicia Machado responde a las críticas por su nueva polémica en Miss Universe Latina

Alicia Machado, capitana del equipo Esmeralda en Miss Universe Latina, se ha ganado varias críticas luego de que tuviera un impasse con la candidata Andrea Aguilar, quien se mostró inconforme con los señalamientos que hizo el jurado en la prueba del pasado viernes.

Toda esta situación ha causado muchas críticas para la Miss Universo 1996, la mayoría provienen del público salvadoreño, pues la modelo del conflicto es de esa nacionalidad.

Ante los mensajes que le han dejado, la actriz venezolana dio su opinión sobre esta situación.

“Me están destrozando en las redes, me están acabando porque mandé a callar a una candidata que no tenía que hacerlo, pero no será la primera ni será la última”, dijo la ex reina de belleza en un video que compartió y en el que se le veía ir de compras en un centro comercial de Bogotá con David Salomón, uno de los jurados del reality show.

En otro live, la también empresaria dijo que no tenía nada en contra de Andrea Aguilar, pero que sentía que debía decirle lo que ella sentía que no estaba bien. “Si gana Andrea o no gana Andrea, me parece perfecto”, explicó.

¿Qué pasó con Andrea Aguilar y Alicia Machado?

En una de las partes del show, la salvadoreña pidió la palabra para expresar su inconformidad al jurado: “A los jueces, se los digo con el mayor respeto del mundo, yo sé que estoy aquí en competencia y merezco estar aquí esta noche, pero siento que todas mis compañeras están un poco con las indicaciones porque las indicaciones decían leer el teleprompter y meter la mano derecha para tocar al animal”.

La venezolana, luego de escucharla, le respondió: “Okey, ¿cuánto tiempo tiene una concursante para discutirle a uno de los jueces? Tú eres una candidata, tú no tienes por qué discutirle la discusión de los jueces”.

Andrea Meza, quien es la capitana del equipo Rubí, al que pertenece Andrea, la defendió y dijo que estaba bien que diera su punto.

Esta situación ha hecho que las cosas se pongan tensas en el reality show y muchos estén a la expectativa de lo que pueda ocurrir esta noche.

