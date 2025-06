Andrea Meza ‘puso en jaque’ a David Salomón en “Miss Universe Latina, El Reality”

Se disparó el drama en “Miss Universe Latina, El Reality” de Telemundo. Ayer por la noche Andrea Meza exigió respuestas y David Salomón no supo darlas. ¡Jaque mate, gracias a la reina del Miss Universe 2020!

Ayer el jurado nominó a Génesis Dávila. La boricua sigue en peligro de eliminación, lo cual sucede literalmente semana a semana, aunque hay muchas otras candidatas que deberían estar en esa posición porque no han demostrado las aptitudes necesarias en varias pruebas donde la boricua sí ha destacado.

Durante la evaluación, todos los jueces le dieron argumentos positivos, incluido David Salomón, razón por la cual no es comprensible que a la hora de nominar la elijan a ella.

Todo esto lo único que genera es que en efecto se compruebe que los jueces no están evaluando de manera correcta, porque si siempre se muestran condescendientes con unas y con otras, a la hora de presentar argumentos de nominación, sus palabras carecen de sentido y lo único que tenemos a diario son contradicciones constantes.

La elección de Génesis Dávila generó una reacción en su capitana de equipo, Andrea Meza, quien sí puede exigirles a los jueces una respuesta concisa, concreta, sobre las razones por las cuales creen justo nominar a una participante que no obtuvo comentarios negativos durante su desempeño.

Salomón no supo contestar, no recordaba los argumentos que presentó durante la dinámica de evaluación. Andrea Meza no sólo lo dejó en evidencia a él, sino al jurado en general.

Por otra parte, también hay que decir que Jacky Bracamontes es la conductora del programa, no la defensora de los argumentos del jurado. Su intervención ayer, tratando de ayudar a David frente a Meza, fue totalmente innecesaria y sólo demostró la poca capacidad de reacción y orden que tiene éste frente a una pregunta legítima de una capitana.

Es importante señalar que todo esto genera una terrible frustración en buena parte del público, porque aunque hay una parte de éstos que están del lado de Alicia Machado y de sus participantes, los señalamientos que se realizaron anoche son una gran demostración de que Zulyeka Rivera siempre tuvo razón.

