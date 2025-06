Candidata de Miss Universe Latina cuenta la lucha que ha tenido contra la depresión

La candidata Britthany Marroquin, del reality show Miss Universe Latina, abrió su corazón para hablar de cómo ha luchado contra la depresión en su vida.

“Si hay algo con lo que yo he batallado toda mi vida, es la depresión, siento que es uno de mis mayores miedos, volver a caer en la depresión. Pero estar en Miss Universe Latina me ha convertido en una mujer fuerte, resiliente y que va a luchar por batallar con todos esos momentos”, comentó la modelo en una dinámica que hicieron en el programa.

En la descripción del video, la hondureña de 22 años también comentó: “Siempre he sentido que la depresión ha sido una sombra difícil de apartar, especialmente porque muchas veces no me sentía comprendida por la gente que me rodea. Sin embargo, con esfuerzo y paso a paso, he ido saliendo de ese lugar oscuro”.

La candidata de este certamen de belleza comentó algunos aprendizajes que le ha dejado este show de la cadena de televisión Telemundo. “Participar en este reality ha sido una experiencia transformadora, me ha empujado a crecer, me ha ayudado a descubrir mi fortaleza interior y, sobre todo, me ha hecho más fuerte cada día. Hoy sé que puedo superar cualquier desafío que se presente”, agregó.

Los usuarios no dudaron en reaccionar a este momento tan emotivo en la competencia, por eso le han dejado mensajes como: “Estoy contigo hasta el final, mucha gente no estará contigo pero solo las personas que te conocemos sabemos lo que está haciendo un trabajo espectacular aprendiendo cada día para ser la mejor versión de ti misma. Somos muchos los que estamos contigo”.

Otros escribieron: “Estar en estos procesos a veces parece ser que nunca lograrás salir de allí, pero salir de allí es algo que te hace fuerte y todo lo que ha pasado han sido retos grandes y hoy no hay un porqué no seguir, usted es más que fuerte, una joven llena de sueños Dios y Honduras está con usted”.

Sigue leyendo:

· Zuleyka Rivera se molesta y se va de gala de Miss Universe Latina

· Joseline Rodríguez ganó el reto de inmunidad hoy en Miss Universe Latina

· Reacciones por la eliminación de Giselle Burgos de Miss Universe Latina, El Reality