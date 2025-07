‘Bambino is back’: Luca Onestini viaja a Miami para ser conductor invitado en Telemundo  

Luca Onestini mostró en su cuenta en Instagram una fotografía en la que anunció que viaja a Miami, en donde compartirá en varios programas de la cadena Telemundo.

Luego de participar en La Casa de los Famosos All-Stars y tener una destacada participación, pues logró el puesto de primer finalista, el DJ italiano está listo para compartir su talento con la audiencia que lo conoció en el reality show.

“Next stop Miami. Bambino is back”, escribió mientras iba a bordo del avión que lo llevaría a los Estados Unidos.

Luca Onestini viaja a Miami. Crédito: Cortesía

Hace unos días, el creador de contenido confirmaba su participación en varios programas de Telemundo. “Hola, mis chicos, ¿cómo están? Yo súper bien porque la semana que viene voy a Miami, me van a tener como co-host en varios programas de Telemundo”, dijo en uno de los videos que subió a su cuenta en Instagram.

En este sentido, añadió: “Estoy súper, súper feliz de eso”.

Su llegada será una oportunidad para aclarar qué ocurrió con Aleska Génesis, quien hace unos días revelaba que se dieron un break en su relación debido a la distancia entre ambos.

“Nosotros no es que hemos terminado. Luca y yo hemos vivido una relación espectacular, nosotros la hemos pasado increíble. Llegó en el momento que más lo necesitaba. Él y yo sabemos lo hermoso que ha sido nuestra relación. Estuve en Italia, me regresé porque necesito trabajar. Nosotros simplemente nos hemos dado un break, un espacio, un tiempo porque sabemos que las relaciones a distancia no funcionan y tenemos que ser maduros para saberlo, analizar y decir”, comentó.

Dentro de La Casa de los Famosos All-Stars, el italiano alcanzó una gran popularidad, al punto que superó en el juego a varias celebridades con mayor reconocimiento y trayectoria en el entretenimiento hispano.

Sigue leyendo:

· Público de Hoy Día reacciona al anuncio de que Aleska Génesis estará como conductora invitada

· El reencuentro de Aleska Génesis y Clovis Nienow en Hoy Día

· Aleska Génesis y Luca podrían reencontrarse en Telemundo