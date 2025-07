Michigan busca acusar de terrorismo a autor de apuñalamiento masivo en Walmart

Las autoridades del condado de Grand Traverse, en Michigan, buscan imputar un cargo de terrorismo contra Bradford James Gille, de 42 años, quien el sábado presuntamente apuñaló a 11 personas en un Walmart del municipio de Garfield en un ataque descrito como aleatorio.

Además del cargo de terrorismo, la fiscalía presentó 11 cargos de agresión con intención de asesinar. “Este ataque, aunque dirigido a individuos, de alguna manera afectó a toda la comunidad”, explicó la fiscal del condado, Noelle Moeggenberg, según NBC News.

Por esa razón, señaló Moeggenberg, “estamos analizando ese cargo de terrorismo”, que según la definición del FBI puede incluir actos de violencia doméstica motivados por creencias ideológicas o sociales.

Gille fue detenido en el lugar, sin oponer resistencia y sin resultar herido. Según el sheriff Michael Shea, el sospechoso actuó solo y fue arrestado en tres minutos gracias a la ayuda de ciudadanos y a la rápida llegada de un agente.

El ataque comenzó cerca de la zona de cajas del supermercado.

Tiene antecedentes

El agresor tiene antecedentes por delitos relacionados con sustancias controladas y agresiones, aunque las autoridades no han identificado un motivo claro.

Entre las víctimas, que tienen entre 29 y 84 años, siete permanecen en condición estable y cuatro están graves, de acuerdo con Catherine Dewey, portavoz del Centro Médico Munson.

La gobernadora Gretchen Whitmer expresó su solidaridad con las víctimas y afirmó que está en contacto con los cuerpos de seguridad. El FBI también respondió al incidente y ofreció asistencia a la Oficina del Sheriff.

Walmart, a través de su portavoz Joe Pennington, calificó el ataque de “inaceptable” y aseguró que la empresa coopera plenamente con la investigación.

“Realmente aterrador”

Una mujer que estaba en el estacionamiento del Walmart describió el caos que se vivió durante el atentado.

“Fue realmente aterrador. Mi hermana y yo estábamos enloqueciendo. Esto es algo que se ve en las películas, no en tu propia comunidad”, declaró a The Associated Press la mujer, identificada como Tiffany DeFell.

Por su parte, la cadena Walmart emitió un comunicado en el que calificó la violencia como “inaceptable” y agradeció la respuesta de las autoridades.

“Acompañamos en el sentimiento a los heridos y continuaremos colaborando estrechamente en la investigación”, afirmó la compañía.

Con información de NBC News.

