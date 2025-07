Convirtiendo terrenos municipales en viviendas que necesitan los neoyorquinos

Si alguna vez pasaste por un terreno vacío o un edificio municipal subutilizado y pensaste: “Deberíamos hacer algo mejor con esto”, no estás solo.



Lo cierto es que no todos los terrenos baldíos que uno ve son propiedad de la Ciudad, pero los que sí lo son representan una oportunidad para destinar fondos públicos a la transformación de terrenos públicos para el bien común. Y no se trata solo de terrenos baldíos. En el HPD, en colaboración con nuestras agencias asociadas, estamos aprendiendo de la experiencia pasada y aplicando nuevas herramientas para re-imaginar cómo se utilizan las propiedades e instalaciones municipales, incluyendo estacionamientos y garajes. En un momento de urgente necesidad de vivienda, debemos preguntarnos si estos espacios realmente están aprovechando al máximo su potencial. Cuando no es así, debemos actuar. Y me enorgullece decir que el HPD ha aprovechado este enfoque durante décadas, pero en los últimos años, con mayor urgencia y renovado vigor.



Ya se pueden ver los frutos de nuestro trabajo. Por ejemplo, el año pasado, bajo el liderazgo del alcalde Adams, las agencias de vivienda de la ciudad de Nueva York superaron su objetivo común de impulsar 24 proyectos de vivienda asequible en terrenos públicos en 12 meses. Avanzamos en 26 proyectos, superando la meta original del alcalde y demostrando lo que se puede lograr cuando alineamos recursos, liderazgo y urgencia. Estos desarrollos se beneficiaron de una sólida colaboración entre el gobierno municipal, organizaciones sin fines de lucro y desarrolladores privados, trabajando juntos para entregar más viviendas con mayor rapidez y equidad.



La huella de este trabajo abarca toda la ciudad. Por ejemplo, nuestro proyecto en el vecindario de Inwood, donde un estacionamiento municipal poco utilizado junto al río Harlem se está renovando mediante un proceso de planificación impulsado por la comunidad que generará más de 600 viviendas asequibles y espacios verdes públicos. En Staten Island, estamos convirtiendo un antiguo garaje municipal en la calle Jersey en más de 200 viviendas asequibles y un nuevo centro comunitario. En el Bronx, acabamos de anunciar los planes para The Stemma: 149 viviendas sostenibles y muy asequibles en un terreno baldío desde hace tiempo en Crotona Park East.



Estamos abiertos y dispuestos a todas las oportunidades para crear nuevos hogares para los neoyorquinos. De hecho, la sede del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, ubicada en 100 Gold, en el corazón del Bajo Manhattan, se transformará en lo que estimamos que podrían ser entre 1000 y 2000 nuevas viviendas, de las cuales al menos el 25 % serán asequibles. Este proyecto generará más viviendas asequibles que las que se han construido en la última década en esta zona de la ciudad. El HPD también avanza con la remodelación de un edificio comercial municipal en el centro de Brooklyn, ubicado en 395 Flatbush Avenue Extension. Además, la Ciudad colabora con nuestros aliados de desarrollo para transformar el terreno en más de 1200 nuevas viviendas, con entre 250 y 380 unidades asequibles, y nuevos espacios públicos abiertos.



Además de estos proyectos, HPD impulsó siete proyectos más de vivienda asequible en terrenos públicos, lo que representa 1.070 nuevas viviendas, a través del proceso de aprobación del uso del suelo, conocido como Procedimiento Uniforme de Revisión del Uso del Suelo o ULURP, en 2024. Uno de estos proyectos, el Brownsville Arts Center & Apartments, traerá no solo 283 viviendas asequibles a Brownsville, sino también un centro de artes culturales con espacio para presentaciones, ensayos y estudios para uso de grupos culturales y artísticos locales.



Ya sea construyendo sobre una biblioteca pública o transformando un estacionamiento vacío, nos enfocamos en crear hogares que atiendan a los neoyorquinos que más los necesitan: personas mayores, familias que antes vivían en la calle y familias de bajos ingresos. Esto va más allá de construir viviendas. Se trata de construir una ciudad donde todos tengan un hogar seguro y asequible. Sabemos que este trabajo es urgente, y en una ciudad tan ingeniosa y resiliente como Nueva York, un terreno vacío nunca debería ser un obstáculo para que una familia tenga un techo. El trabajo continúa.



Ahmed Tigani es Comisionado Interino del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York