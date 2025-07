El restaurante Cuerno celebra la cocina del Norte de México desde el Rockefeller Center

El icónico edificio Time-Life en Manhattan acaba de inaugurar una propuesta de alta cocina del norte de México, con mucho sabor a leña y adornado con arte contemporáneo.

Se trata de Cuerno New York (https://cuernony.com/) creado por los empresarios mexicanos Alberto Martínez y Víctor Setién, fundadores de la empresa gastronómica y hotelera Grupo Costeño. Originarios de Torreón, estos dos apasionados de la cocina crecieron entre recetas familiares y fogones improvisados. Hoy, esa tradición evoluciona en un concepto contemporáneo que busca cautivar al exigente paladar neoyorquino con carnes premium, mariscos frescos, tacos de autor y vegetales asados, todo cocinado al fuego vivo en un horno Josper de carbón natural.

El diseño del espacio combina la rusticidad del desierto mexicano con la sofisticación de Manhattan./Foto: Sofía Barroso

“Traer Cuerno a Nueva York ha sido un sueño largamente acariciado”, comenta Alberto Martínez, cofundador de Costeño Group. “Esta apertura representa lo que somos y de dónde venimos. Es un tributo a nuestras raíces, a nuestra cultura, y a los sabores que marcaron nuestra infancia”.

El menú, a cargo del chef Oriol Mendivil, honra los sabores del norte de México con técnicas modernas y productos de alta calidad. Desde cortes USDA Prime sazonados con sal de Colima y asados al estilo norteño, hasta ceviches frescos, aguachiles, crudos de hamachi y tacos servidos en tortillas hechas a mano, cada plato está diseñado para compartir y recordar los sabores de casa.

El ribeye con tuétano es uno de los platos insignia del lugar. Foto: Sofía Barroso

Ya se han hecho famosos los Tacos Richi, hechos con carne de res, chicharrón en salsa verde y costra de queso, “el taco más chingón de México”, asegura el menú; así como el Taco Taquero, hechos preparados con carne de falda y tuétano, cortados y servidos frente a los comensales. Entre los imperdibles del menú se encuentran además el Chicharrón de Pulpo, el ribeye a la sal, asado con leña al estilo norteño, sazonado únicamente con sal de mar de Colima; el Crudo de Hamachi, con un toque de chile chitelpín y salsa rasurada, que equilibra precisión técnica con sabor vibrante; la Coliflor Trufa Habanero, rostizada con emulsión de trufa y pistachos, una propuesta vegetariana que sorprende por su complejidad y armonía; y el Pescado Zarandeado, un branzino entero a la parrilla, cocinado al carbón con adobo rojo y verde, coles de Bruselas y hierbas mexicanas, una muestra perfecta de la fusión entre técnica al fuego e ingredientes frescos del mar.

Los tacos no pueden faltar en el menú del nuevo restaurante./Foto: Sofía Barroso

Para cerrar la experiencia con un toque dulce, Cuerno ofrece postres que reinterpretan sabores tradicionales con elegancia. Destacan el Pastel de Campechanas, una versión cálida y crujiente del clásico pan hojaldrado mexicano, servido con helado de vainilla, nuez y un generoso toque de dulce de leche; el Mango a la Parrilla, cubierto con coco rallado, crema batida, sal de chapulín y un jarabe de la casa que equilibra lo dulce con lo picante; y el Pay de Plátano con Cajeta y Nuez, elaborado con una base de galleta María, crema de vainilla infusionada, trozos de plátano, cajeta y nueces, perfecto para quienes buscan un postre reconfortante con raíces mexicanas.

La experiencia va más allá del plato. El diseño del espacio, a cargo del despacho A de Arquitectos, combina la rusticidad del desierto mexicano con la sofisticación de Manhattan: paredes con ladrillo artesanal, banquetería de cuero, madera tallada y arte contemporáneo. En el centro del salón destaca un mural del artista Federico Jordán, hecho con tierra del norte de México y azulejos pintados a mano, que representa un esqueleto con sombrero montando un toro —una alegoría del viaje, la fuerza y la memoria.

El crudo de hamachi es una opción para quienes prefieren el pescado./Foto: Sofía Barroso

La coctelería, liderada por Ernesto Coronado, reinterpreta clásicos como la margarita con notas ahumadas, y ofrece tragos especiales como La Chula, Tamalindo y Sombrerita, todos con sabores a frutas. Por su parte, la carta de vinos ofrece productos 100% mexicanos del Valle de Guadalupe, Parras y Querétaro, además de una selección de destilados de agave para quienes quieran explorar la riqueza del mezcal y el tequila a través de catas guiadas.

Pero lo que realmente distingue a Cuerno es su hospitalidad. Fieles a su lema “el servicio más chingón”, el equipo busca que cada visitante se sienta bienvenido, cuidado y celebrado.

“No es sólo venir a cenar, es sentirse parte de algo”, comenta Martínez.

Con esta apertura, Costeño Group —que ya suma más de 50 restaurantes en México y España— apuesta por conquistar un nuevo territorio, llevando consigo el fuego, la sazón y el arte del norte de México a una de las ciudades más diversas del mundo.

Cuerno New York está ubicado en el 1271 Avenue of the Americas, con almuerzo diario de 11 a.m. a 5 p.m., y cenas de domingo a jueves hasta las 11 p.m., y viernes y sábado hasta la medianoche. Las reservaciones están disponibles a través de Resy y también se aceptan visitas sin cita. Visite: https://cuernony.com/