Guillermo del Toro critica el uso de la IA y dice que no se puede hacer arte con una aplicación

El galardonado cineasta mexicano Guillermo del Toro criticó el uso de la tecnología como una forma de reemplazar el arte. Durante su participación en un panel de la comic- con de San Diego junto con George Lucas, el director de ‘The Shape of Water’ se refirió al uso de la Inteligencia Artificial en el cine.

Guillermo del Toro y George Lucas formaron parte de un panel en la Comic-Con International 2025: San Diego para presentar el adelanto del Museo Lucas de Arte Narrativo.

Para el director mexicano, quien estrenará ‘Frankestein’ en noviembre, se refirió a la importancia de este museo como un espacio para honrar el verdadero valor del arte y su historia.

“Estamos en un momento crítico en el que una de las cosas que quieren desaparecer es el pasado. Esto (el museo) es conmemorar un momento popular, vociferante, expresivo y elocuente de nuestro pasado visual que nos pertenece a todos”, sostuvo.

En ese orden de ideas, Del Toro resaltó la importancia de preservar la individualidad y autenticidad del arte en una época de tecnología arrasadora. Es por eso que rechaza la creencia de que el arte puede hacerse a través de una aplicación prescindiendo de la intervención humana en el proceso.

“Una de las cosas que encuentro opresivas es gente diciendo que puedes hacer arte con una aplicación. Lo siento, pero no puedes”, comentó el jalisciense.

Del Toro aseguró que existen aspectos subjetivos y emocionales del arte que no pueden ser logrados a través de la tecnología.

“La diferencia es personalidad, conocimiento y emoción. Son tres cosas que tienen que existir, y lo siento, no vienen en una jodida aplicación”, dijo el aclamado director.

El museo creado por Lucas es definido por sus fundadores como “un templo para el arte popular” . El edificio diseñado por Ma Yansong se inaugurará el año próximo cerca del campus de la USC en el centro de Los Ángeles. La idea nació como un lugar para que Lucas pudiese exhibir sus 40 mil piezas de arte.

“(El arte) se trata más de una conexión y una conexión emocional con la obra, no de cuánto costó ni de quién la pintó. No creo que sea algo que te digan. Si tienes una conexión emocional, es arte. Si no, simplemente pasa a la siguiente pintura”, añadió Lucas.

