Karina Banda comparte imágenes de sus vacaciones por Italia

Karina Banda, presentadora mexicana de televisión, ha disfrutado de unos días muy especiales en Italia junto a su esposo Carlos Ponce.

En su cuenta en Instagram, la conductora del programa ‘Desiguales’ mostró algunos de los lugares que ha visitado con su amor.

“La Dolce Vita. En Roma por menos de 24 horas, tratando de sacarle el mayor provecho y mi marido luciéndose con mis fotos (después de 7 años, yo sabía que este momento llegaría 😂) es mi primera vez aquí, la siguiente parada antes de nuestro próximo destino, es visitar el Vaticano, ¿Cuál fue su foto favorita? PD: Me han escrito preguntándome por mi ropa, escríbanme en comentarios si les gustaría que en historias les comparta los links de lo que voy usando en el viaje”, dijo.

En el carrusel de imágenes se les vio en el Coliseo Romano, también en la Fontana di Trevi y disfrutando también de algunos restaurantes y calles de la ciudad.

Pero este no fue el único destino especial en el que estuvieron, ya que Karina Banda publicó también algunas fotos de su paso por el Vaticano. “Qué regalo estar aquí justo en este momento tan especial. No sabía que este era el Año del Jubileo una amiga me escribió para avisarme y cuando vi su significado, pero especialmente que se conmemora cada 25 años supe que tenía que tenía que visitar el Vaticano ante de seguir nuestro viaje, Crucé por la Puerta Santa (Símbolo principal del Jubileo) Oré, pedí, solté… y lo más importante: agradecí ❤️ No puedo describirles lo que sentí cuando llegué a la plaza de San Pedro y cuando entre a la Basílica de San Pedro”, afirmó.

Este viaje ha sido muy especial para la mexicana, sobre todo luego de que hace unas semanas anunciara que interrumpió el proceso de reproducción asistida.

