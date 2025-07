Jamie Lee Curtis critica la obsesión de Hollywood por la cirugía plástica 

La galardonada actriz Jamie Lee Curtis se encuentra en medio de la promoción de “Freaky Friday 2” junto con Lindsay Lohan. Han pasado 22 años desde el lanzamiento de la cinta original de Disney y pronto se estrenará su secuela. En medio de su gira de medios, Jamie Lee Curtis se refirió a la “obsesión” en Hollywood por las cirugías estéticas y cómo ha cambiado físicamente a una generación de mujeres en la industria.

En una entrevista para The Guardian, Jamie Lee Curtis criticó la necesidad de modificar el aspecto natural de las personas en la industria del cine con cirugías plásticas.

“El concepto de que puedes alterar tu apariencia a través de productos químicos, procedimientos quirúrgicos, rellenos: hay una desfiguración de generaciones predominantemente femeninas que están alterando su apariencia”, dijo la actriz.

Asimismo Jamie Lee Curtis se refirió a cómo la IA y los filtros de redes sociales alteran la percepción sobre la apariencia propia. “La IA lo facilita, porque ahora la gente quiere una cara con filtro. Ahora mismo no llevo filtro. En cuanto me pongo un filtro y veo el antes y el después, es difícil no pensar: «Vaya, qué bien se ve». Pero ¿qué es mejor? Mejor es falso”, aseguró.

La ganadora del Oscar compró en el pasado unos enormes labios de cera como forma de protesta hacia la cirugía plástica y aseguró que es su forma de denunciar “un genocidio” de una generación de mujeres. “Los labios de cera son mi declaración contra la cirugía plástica. He denunciado abiertamente el genocidio de una generación de mujeres por parte del complejo industrial cosmecéutico, que se han desfigurado. Los labios de cera realmente lo demuestran”.

Curtis aseguró que fueron eliminadas dos generaciones de personas con apariencia natural. “Creo que hemos eliminado una o dos generaciones de la apariencia humana natural. Y hay demasiados ejemplos, no los nombraré, pero muy recientemente hemos sufrido una gran avalancha mediática contra muchas de esas personas”.

El tema de la cirugía plástica está cerca de ella en este momento. Su coprotagonista de ‘Freaky Fridays’, Lindsay Lohan, fue fuertemente criticada por su aspecto tras someterse a múltiples cirugías estéticas. Luego sorprendió al reaparecer con una apariencia más natural.

En ese sentido, Jamie Lee Curtis fue tajante al asegurar que su compañera no necesita sus consejos y básicamente no tiene que involucrarse en eso. “Soy mandona, muy mandona, pero trato de ocuparme de mis propios asuntos. No necesita mis consejos. Es una mujer inteligente, creativa y plenamente funcional. En privado, me ha hecho preguntas, pero nada que supere las que le harías a una amiga mayor”.

