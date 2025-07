¿Qué llevó a Donald Trump a expulsar a Jeffrey Epstein de su club?

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que rompió su relación con Jeffrey Epstein hace años, tras acusarlo de haber traicionado su confianza al contratar a personas que previamente trabajaban para él. Desde su campo de golf en Turnberry, Escocia, declaró que expulsó al financista de su club privado en Florida después de varios incidentes similares.

“Se robó a gente que trabajaba para mí. Le dije: ‘No vuelvas a hacer eso’. Lo volvió a hacer, y lo eché. Persona non grata”, afirmó Trump ante medios estadounidenses y británicos, según reportó The Associated Press. “Me alegro de haberlo hecho, si quieres saber la verdad”, añadió.

El presidente no dio detalles sobre el tipo de empleados implicados ni los lugares donde trabajaban.

La Casa Blanca no emitió comentarios adicionales, aunque previamente el director de comunicaciones, Steven Cheung, había señalado que Epstein fue expulsado “por ser un canalla”.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en una celda de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Aunque las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, Trump y algunos de sus aliados han promovido teorías alternativas sobre su muerte.

Pese a haber prometido transparencia y la publicación de documentos sellados relacionados con el caso, el Departamento de Justicia anunció recientemente que no divulgará más información. El tema sigue generando controversia en el entorno del presidente.

En Ohio, el vicepresidente J.D. Vance enfrentó manifestaciones durante una visita a una fábrica en Canton, donde varios carteles acusaban al Partido Republicano de proteger a pedófilos. Vance, sin embargo, respaldó la postura de Trump y afirmó que el mandatario ordenó al Departamento de Justicia buscar y publicar “toda la información creíble” relacionada con el caso Epstein.

“El presidente ha sido muy claro. No estamos ocultando nada”, declaró Vance, según recoge AP.

“Algunas cosas llevan tiempo, pero queremos transparencia total”, insistió.

Por otro lado, Trump negó su supuesta participación en una recopilación de cartas y dibujos organizada para conmemorar el 50º cumpleaños de Epstein, tal como informó el Wall Street Journal. El medio había mencionado una carta atribuida a Trump con un dibujo del cuerpo de una mujer. “No hago dibujos de mujeres, eso te lo puedo asegurar”, respondió el presidente.

