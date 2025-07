“Trump debe irse”: el grito de rechazo contra ICE y el gobierno federal que crece en Nueva York

Los arrestos de inmigrantes que a diario acuden a cumplir con sus citas en cortes de Inmigración en Nueva York siguen creciendo, al igual que ocurre en otras partes del país, como parte de la arremetida de acciones de ICE que el presidente, Donald Trump, anunció desde que regresó a la Casa Blanca.

Y mientras el gobierno federal defiende su proceder, insistiendo en que “todo aquel que esté en el país ilegalmente debe irse, o será deportado”, en la Gran Manzana siguen creciendo voces de protesta contra las políticas federales, quienes piden que quien debe abandonar el poder es el actual mandatario republicano.

Ese fue el mensaje que este lunes gritaron bien alto a las afueras del edificio de Federal Plaza en Manhattan, decenas de manifestantes, quienes con carteles, tambores, pancartas, arengas y hasta silbatos, criticaron la ofensiva que el gobierno Trump ha venido adelantando no solo contra migrantes solicitantes de asilo e indocumentados sino también contra residentes e inmigrantes cobijados con beneficios y alivios migratorios que hasta hace unos meses les permitían vivir sin miedo en Estados Unidos.

Coreando repetidamente la frase “Trump debe irse”, “Trump debe irse”, “Trump debe irse”, los manifestante se sumaron a la jornada nacional de protesta contra la administración federal y el gobierno Trump, promovida por la coalición “RefuseFascism” (Rechazar el Fascismo). A la vez, denunciaron que agentes encapuchados de ICE siguen arrestando a decenas de personas cada día en el edificio federal de Manhattan, violando el debido proceso.

La protesta se realizó paralelamente en otras ciudades como Chicago y Los Angeles.

“Esto ya no es Estados Unidos, o al menos ya no se parece al Estados Unidos que conocimos y algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos así nomás permitiendo que el fascismo siga dominando el país”, aseguró uno de los manifestante, quien hizo un llamado a los neoyorquinos a que se unan y juntos le hagan frente a las políticas “extremas” de la administración federal. “Tenemos que seguir denunciando los abusos que aquí se cometen. Tenemos que hablar de este tema, tenemos que comentarlo con nuestros vecinos, con los líderes de las comunidades y frenar a Trump”.

Activistas y defensores de derechos de los inmigrantes, como el contralor Brad Lander, quien se ha convertido en una de las voces más críticas de la Gran Manzana contra el gobierno federal, y quien sigue acompañando a inmigrantes a sus citas en el edificio de Federal Plaza, advierten que si la gente no se une, el fascismo y la violación de derechos humanos aumentará en el país.

“Hay que gritar más fuerte y denunciar las violaciones que están ocurriendo aquí por parte de ICE y en otros sitios como el campo de concentración de Florida y el centro de detención Metropolitano en Brooklyn, donde están violando las leyes de inmigrantes”, dijo el funcionario neoyorquino. “Esto es fascismo. Cuando el gobierno no sigue la ley y no da información a la gente sobre los motivos por los que los están arrestando y los retienen sin una orden de un juez, es fascismo y si no hacemos más para detener eso, las cosas se van a poner peor y peor”.

Durante la jornada nacional, los manifestantes destacaron además el llamado a que ICE se acabe como agencia y que deje de servir a lo que califican como los intereses de Trump, pues denunciaron que “la migra” intensificará sus “acciones de terror”, poniendo en jaque el estado de derecho, el debido proceso y el derecho a la disidencia.

Manifestantes de la Gran Manzana se sumaron a la “jornada nacional contra el fascismo”. Foto Edwin Martínez

Crédito: Manifestantes contra ICE | Impremedia

A pesar de las críticas contra el gobierno federal, los manifestantes en Nueva York insistieron en que su campaña de rechazo, a la que llaman “No Business As Usual”, seguirá siendo un movimiento de resistencia pero no de promoción a la violencia a fin de evitar lo que describieron como “la consolidación del fascismo”.

“Estamos denunciando a ICE en el edificio que es el epicentro de los secuestros de ICE en la ciudad de Nueva York. El décimo piso es donde los inmigrantes permanecen detenidos durante días e incluso semanas en habitaciones sucias y abarrotadas, sin camas, sin duchas y sin acceso a comida, atención médica ni representación legal”, aseguró un vocero de RefuseFascism.

Se estima que más de 4,000 inmigrantes han sido arrestados por ICE a la salida de sus audiencias de inmigración o cuando acuden a los edificios federales y quienes no son enviados a centros de detención en otros estados como Texas y Pensilvania, lejos de sus familias, terminan sufriendo condiciones inhumanas en la propia sede de Federal Plaza donde son detenidos.

“Se les obliga a dormir en el suelo o en bancos metálicos con solo una manta de aluminio. ICE insiste en que este es un centro de procesamiento sin supervisión del Congreso, pero en realidad es una celda de detención para inmigrantes secuestrados durante las audiencias de la corte de inmigración”, recalca “RefuseFascism”. “Esto está sucediendo bajo nuestra supervisión. La búsqueda de chivos expiatorios y la desaparición de inmigrantes es el ariete del fascismo de Trump/MAGA, y es el pueblo quien debe detenerlo”.

Coco Das, líder nacional del movimiento Rechazar el Fascismo, señaló que las jornadas de protesta no pararán hasta que se les respeten los derechos a los inmigrantes, cuyas detenciones ya han empezado a tener efectos devastadores en comunidades y han creado un ambiente de miedo y angustia en ciudades como Nueva York. La meta final es que Trump salga del poder.

“Esta no es una protesta como siempre. Es una preparación para el momento que debe llegar pronto: cuando millones de personas se levanten juntas, de forma no violenta pero con determinación, para frenar por completo la maquinaria del régimen de Trump y negarse a detenerse hasta que sea derrocado”, dijo el activista. “Esto significa construir las redes, la organización y la cultura de desafío ahora. Esto es solo el comienzo”.

Manifestantes de la Gran Manzana se sumaron a la “jornada nacional contra el fascismo”. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Gladys Rodríguez, cuyo primo fue detenido hace unas semanas por agentes encubiertos de ICE luego de que el joven de 27 años, quien vive en la Gran Manzana desde el 2017, acudiera a su cita en la corte de inmigración, donde la jueza lo dejó salir y le puso otra cita para el próximo año, pidió a los líderes demócratas que se manifiesten contra los abusos de los agentes de Inmigración.

“Yo siempre pensé que los jueces eran los que tenían el poder en una democracia, pero aquí es la gente de la migra la que hace lo que se le da la gana por orden de Trump que ante los ojos de todos está demostrando que puede actuar por encima de la ley sin que nada pase”, comentó molesta la ciudadana estadounidense. “A mi primo la jueza le dijo que podía irse, que todo estaba bien y en el pasillo le echaron mano de manera violenta sin decirnos siquiera por qué se lo llevaron y lo mandaron a Texas sin que hayamos podido hacer mucho por evitarlo. Los demócratas donde están. Tampoco están haciendo nada para defendernos. Son cómplices de Trump”.

Al caer la tarde, los manifestantes caminaron hacia el parque de la Alcaldía, con pancartas y carteles donde volvieron a insistir en el que ya se ido convirtiendo en el eslogan de la campaña contra el gobierno federal “Trump debe irse”, “Trump debe irse”, frase que el mandatario y sus simpatizantes desestiman, pues el Presidente ha advertido que continuará metiéndole el acelerador a su máquina de deportación, tal y como lo prometió en su campaña de gobierno.