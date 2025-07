Conductor huyó tras arrollar fatalmente a joven motorista latino en Queens, Nueva York

Kahyl Peña, motociclista de 24 años, falleció en la autopista Long Island Expressway en Queens (NYC) al chocar contra una camioneta y ser atropellado por otro auto cuyo conductor huyó de la escena y no ha sido capturado.

Peña, residente en Astoria, conducía una moto Kawasaki 2019 hacia el oeste por la autopista LIE cuando viró a la derecha, utilizando el arcén para adelantar a un vehículo, cerca de la calle 97 en Corona alrededor de las 3:45 p.m. del jueves 24 de julio, informó ayer la Policía de Nueva York.

Al girar a la izquierda, Peña chocar la parte trasera izquierda de una camioneta Mazda CX-5 2024, salió despedido de la motocicleta y aterrizó en el carril central, donde fue impactado por el neumático trasero de otro vehículo. El conductor continuó su marcha, reportó Daily News.

Peña fue trasladado de urgencia al Elmhurst Hospital Center, pero no pudieron salvarlo. El hombre de 26 años que conducía la camioneta permaneció en el lugar y no fue acusado. El segundo conductor, quien aparentemente no se dio cuenta de que habían atropellado a la víctima, no ha sido localizado por la policía.

En un caso muy similar, horas antes también el jueves Matthew Goicochea (31), héroe miembro del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), murió dramáticamente al ser arrollado cuando conducía su motocicleta estando fuera de servicio en la autopista FDR en Manhattan.

Previamente este mes 3 personas fueron fatalmente arrolladas en NYC en menos de 48 horas. Antes de eso 56 personas ya habían muerto atropelladas en la ciudad en 2025, en comparación con 68 en el mismo período el año pasado. En promedio, la violencia vial cobró la vida de una persona en NYC cada 34 horas en 2024. Hasta el 22 de octubre los accidentes viales mataron a 207 víctimas y lesionaron gravemente a más de 2,300. Al momento eran más fatalidades que en 8 de los últimos 10 años, y esta crisis de salud pública representa costos de más de $5,000 millones de dólares, según Transportation Alternatives.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 del primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.

2023 fue el año más mortífero para ciclistas en la ciudad de Nueva York en más de dos décadas, y la mayoría de los decesos se produjeron entre usuarios de bicicletas eléctricas, según The New York Times.