Luan García no quiere que Marcel Ruiz firme con Palmeiras

A pocos días del debut de los Diablos Rojos de Toluca en la Leagues Cup ante el Columbus Crew, uno de los jugadores que más ha llamado la atención es Marcel Ruiz debido al gran rendimiento que ha registrado en el terreno de juego y además por el interés que ha despertado en el extranjero.

Esto luego que surgieron rumores sobre el deseo del Palmeiras de Brasil en poder hacerse con sus servicios lo antes posible; aunque hasta la fecha no se ha concretado ninguna oferta oficial por parte de ambos conjuntos.

La posible salida del mediocampista mexicano ha generado reacciones dentro del equipo escarlata al perder a una de sus principales figuras en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX; uno de los que se pronunció fue Luan García, defensa central brasileño que conoce muy bien al club paulista, ya que formó parte de sus filas.

En una conferencia desde Estados Unidos, Luan dejó claro lo valioso que es Ruiz para el conjunto choricero y aseguró que no desea verlo abandonar las filas del club a pesar de reconocer lo valioso que es jugar para el Palmeiras.

“Respecto de Marcel no platiqué con él, eso es una decisión muy personal, sí conozco muy bien al Palmeiras, conozco muy bien al equipo, al entrenador, al presidente, directivos a todos, pero esa es una decisión muy personal, lo quiero acá conmigo porque él me ayuda en todos los partidos, es un gran jugador, si un día me pregunta le voy a decir las cosas que quiera saber, pero tampoco voy a esforzarme para que se vaya porque es un jugador muy grande de nivel internacional, de Selección, que se quede acá con nosotros”, expresó.

Desempeño de la Leagues Cup

Luan también aprovechó la charla con medios para referirse al formato de la Leagues Cup, destacando lo particular que puede ser en cuanto a la clasificación, ya que ni siquiera ganar todos los partidos garantiza avanzar.

“El formato es como es, necesitamos apegarnos a eso, nada va a cambiar y como dices podemos ganar tres partidos y quedar fuera, para mí el partido más importante de mi vida es el próximo”, señaló con seriedad.

Respecto al tropiezo reciente de los Diablos Rojos ante Tigres en el Nemesio Diez, el zaguero brasileño atribuyó el resultado a la falta de ritmo conjunto entre algunos elementos del plantel.

“Son resultados que pasan, el equipo jugó un poco cambiado y es normal varios de ellos no habían jugado mucho juntos, entonces eso puede pasar, nos queda como un aprendizaje para corregir nuestros errores, las cosas buenas que hicimos, para mañana tenemos un partido con un equipo muy difícil, pero no necesito motivarlos, estamos en un club grande, no necesitamos más motivación que eso”, concluyó.

Aunque Toluca ha comenzado a sumar trofeos importantes, como el Clausura 2025 y el Campeón de Campeones 2024-25, Luan considera que aún es pronto para hablar de un equipo de época y se mostró enfocado en tener el mejor rendimiento posible dentro de la Leagues Cup para demostrar que están enfocados en llevar lejos este semestre.

