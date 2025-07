Cristian Calderón apuesta al éxito de Necaxa en el Apertura de la Liga MX

El futbolista mexicano y ahora jugador de los Rayos de Necaxa, Cristia Calderón, se mostró enfocado en tener un buen papel dentro de la organización para el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX y especialmente en el compromiso que disputarán este sábado ante las Águilas del Club América; plantilla que defendió anteriormente y con la que espera poder sumar un triunfo para demostrar el alto nivel competitivo de su nuevo club.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aseguró que su carrera profesional dio un drástico cambio tras haber formado parte del conjunto azulcrema; aunque esto ahora no le genera sino un mayor reto de seguir demostrando todo lo que vale dentro del terreno de juego.

“Pasar por el más grande de México fue algo que me cambió, con todo respeto para la afición de Necaxa y para la institución, yo creo que cualquier jugador quisiera estar en América. Lo digo sinceramente y con mucho respeto. Sabemos que mi llegada ahí no fue muy bienvenida, pero eso no me importó, al contrario, me hizo crecer como jugador y como persona”, expresó.

“Hoy vengo con sed de revancha, de dar lo mejor del chico que fui en 2019 y también por lo que pasó el torneo pasado con los Rayos, qué más quisiera que ganar un título con Necaxa, que en 2019 se nos fue lastimosamente en semifinales”, advirtió el Chicote Calderón tras considerar que ve su llegada a los Rayos como una nueva oportunidad en el deporte.

Toluca, Estado de México, 12 de julio de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayos del Necaxa, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/Jesús Esquivel

Para finalizar, el jugador destacó que no siente ningún tipo de preocupación al reencontrarse con la afición de las Águilas del América debido a que siempre fueron justos con él al momento de tener que reclamarle algún error y de celebrarlo siempre que cumplía con su papel dentro del campo; asimismo sostuvo que esta clase de partidos son fundamentales para poder demostrar de lo que está hecho para ganarse un puesto dentro de la selección mexicana para el Mundial de 2026.

“Yo a ellos no les puedo decir nada más que mis respetos, porque cuando me tenían que abuchear, lo hacían, y cuando hacía algo bien y me aplaudían, se agradecía”, detalló.

“Obviamente quisiera regresar a Selección, tener un año como el 2019 que me puso ahí. Trabajo día a día y partido a partido para eso”, concluyó Cristian Calderón en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Keylor Navas ofrece su apoyo a Rodrigo Parra tras su llegada a Pumas de la UNAM

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este viernes 25 de julio

–Total confianza: Ryan García asegura que noqueará a Manny Pacquiao