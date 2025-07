Maribel Guardia revela cómo su niñez marcó su deseo de ser madre

La actriz Maribel Guardia sigue dando de qué hablar tras su rol en la maternidad, debido a que esta vez Adriana Gallardo la tuvo como invitada en su pódcast “ChingonaMente”. Ella se sinceró, diciendo que no se veía quedando embarazada tras una etapa que le tocó vivir cuando era una niña, y ofreció desgarradores detalles: “Yo no quería tener hijos porque me quedé huérfana a los 9 años”.

La madre de Julián Figueroa mencionó que a su progenitora le detectaron un tumor maligno que acabó con su vida. Por ello, recordó con dolor la vez que la vio y se despidió de ella sin saber que sería la última. Ese momento se registró cuando era pequeña y tenía que irse a estudiar, y a sus 66 años aún mantiene en su memoria aquel abrazo que se dieron por última ocasión.

“A mi mamá le dio cáncer. Recuerdo perfectamente la última vez que la vi, porque yo iba para la escuela, la besé, ella me dio la bendición. Ese es el último beso que tuve de mi madre. Entré al hospital y cuando llegué, vi a mi hermana con dos personas, derrumbada, llorando, y mi mamá había muerto”, le contó a Adriana en exclusiva.

El no haber tenido a su progenitora con ella tras perderla cuando era solo una niña fue un proceso muy duro. Por ello, explicó el terror que le tomó el cuerpo de la señora: “Soñé con mi madre durante nueve noches, que volábamos juntas, que estábamos junto a un río vestidas de blanco. Después de nueve noches, ya no vuelvo a soñar con ella y le empiezo a agarrar un horror al cadáver de mi mamá”.

Maribel Guardia, sin duda alguna, ha tenido episodios muy complejos que la han marcado para el resto de su vida, razón por la cual no se veía siendo madre, ya que no quería causarle a otra persona el dolor que ella tuvo cuando tenía solo 9 años. La cantante mencionó que a esa edad es muy difícil comprender muchas cosas y es un trauma con el que se crece.

“Para un niño, es muy duro ver un cadáver y no entender que tu mamá, que te abrazaba, que te besaba, ya no te toca, ni te habla, ni te besa. Yo creo que es un rompimiento horrible“, le explicó a Gallardo.

