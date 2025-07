New York Giants y Telemundo se unen para crear primera cobertura en español de pretemporada de la NFL

La pretemporada de la NFL se encuentra a la vuelta de la esquina y este 2025 vendrá con una gran novedad para toda la comunidad hispana, con el anuncio de la asociación entre New York Giants y Telemundo para la cobertura en español de la primera transmisión en español de la pretemporada de la NFL del “MetLife Bowl” anual entre los Giants y los Jets el sábado 16 de agosto en el MetLife Stadium.

La transmisión se transmitirá en vivo por las plataformas de transmisión por aire y digital de Telemundo 47 y contará con los locutores nacionales Miguel Gurwitz y Rolando Cantú, presentadores de Thursday Night Football en Prime Video y NBC Sunday Night Football en Telemundo Deportes.

Adicionalmente el par estará acompañado desde las líneas laterales por Verónica Contreras, presentadora de deportes de Telemundo 47.

La presidenta y gerente general de Telemundo, Cristina Schwarz, catalogó la noticia como algo histórico, recompensando así al público de la cadena que había esperado para ver las transmisiones en español.

“Estamos encantados de traer el partido de pretemporada Giants-Jets a los televidentes de Telemundo 47 por primera vez, todo en el idioma que prefieren y en las plataformas que conocen y en las que confían. Nuestra audiencia ha esperado por mucho tiempo la oportunidad de animar a los Giants en Español y, el 16 de agosto, ese momento finalmente llega“, comentó.

“Agregar nuestra primera transmisión de pretemporada en español en Telemundo 47 continuará nuestro compromiso de crear nuevas plataformas y oportunidades para que nuestros fanáticos consuman contenido de los Giants durante todo el año”, expresó por su parte Nilay Shah, vocera de los Giants.

Los Giants y NBC 4 New York/WNBC llevarán dos partidos de pretemporada a los televidentes triestatales. La cobertura del calendario de pretemporada de los New York Giants de 2025 incluirá el duelo del sábado 9 de agosto ante Buffalo Bills en el Highmark Stadium y el mencionado del sábado 16 de agosto contra New York Jets en el MetLife Stadium.

