Sylvia Pasquel habló de Alejandra Guzmán, sin aclarar de qué fue operada

Alejandra Guzmán compartió un comunicado hace pocos días sobre su situación de salud y reveló que los conciertos que tenía programados tuvo que cancelarlos y serán reprogramados para el año 2026 debido a una operación que le realizaron sin haber estado programada y ahora debe recuperarse. Por ello, los medios de comunicación le preguntaron a Sylvia Pasquel cómo se encontraba su hermana tras la intervención.

“Ella ya saldrá a decirles qué fue lo que pasó y es ella la que tiene que hablar de eso, ¿no? La verdad se ha vuelto un negocio hablar mal de la gente. Monetizar, porque cada like, tú sabes que te cae un dinerito”, dijo Pasquel, quien se ha mostrado cerrada a responder las interrogantes de la prensa, ya que considera que no lo hacen con las mejores intenciones.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre su estado de salud?

A través de su perfil de Instagram, subió un comunicado donde explicó detalladamente que, por indicaciones de su doctor, no podía continuar realizando los conciertos que ya tenía programados para la gira que estaba ofreciendo. Aprovechó para aclarar que no fue una decisión sencilla de tomar, pero no quedaba en sus manos el problema de salud que estaba enfrentando y, para seguir, debe respetar la decisión del médico.

“Quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio“, añadió.

Alejandra Guzmán no quería que esta situación se presentara, pero explicó que, dadas las circunstancias, los boletos seguirán teniendo el mismo valor para sus próximos conciertos. Por ello, pidió a sus fans que se mantengan atentos a cualquier canal oficial para que estén informados sobre las próximas fechas para disfrutar de su talento en vivo. Sin embargo, explicó que se les reintegrará el dinero a aquellos que lo deseen.

La intérprete de “Hacer el Amor Con Otro” se siente agradecida con aquellos que la han apoyado en su carrera musical: “Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor. La Reina del rock volverá con más fuerza”.

