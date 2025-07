Timothy Bradley sentencia la carrera de Gervonta Davis ante Manny Pacquiao

El icónico campeón mundial estadounidense, Timothy Bradley, sentenció la carrera de Gervonta Davis al afirmar que podría ser superado de manera sencilla por el pugilista filipino Manny Pacquiao en un posible combate que lleguen a protagonizar; esto luego de ver el gran nivel físico que demostró el peleador asiático durante su reciente combate contra el mexicano Mario Barrios.

A pesar que no pudo quedarse con el cinturón tras el empate mayoritario a favor de su contrincante, Bradley consideró que Pacquiao tiene todo lo necesario para poder superar al actual campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien se encuentra atravesando diversos problemas legales por violencia doméstica que han afectado el correcto andar de su vida profesional.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para FightHub TV, donde sostuvo que Gervonta Davis debe estar mentalizado al 100% para un combate contra Many Pacquiao si desea poder superarlo; esto a pesar de la ventaja que posee en cuanto a la edad debido a que su rival posee ya 46 años y regresó al ring tras cuatro años de ausencia.

“Y todos esos fans de Tank van a venir quejándose, ‘no sabes nada, no sabes nada’. Les digo, si entra al ring y no está mentalmente al cien, hermano, va a ser vencido por Manny Pacquiao. Si hacen esa pelea, lo va a derrotar si no está totalmente enfocado, en serio”, expresó.

Combate entre ambos púgiles

El enfrentamiento entre Manny Pacquiao y Gervonta Davis es algo que no se ha oficializado hasta el momento y se trata de simples especulaciones por parte de diversos especialistas del deporte, quienes esperan poder ver a estas dos estrellas chocando los guantes dentro del ring. Sin embargo, “Tank” viene de una controvertida defensa del título ligero ante Lamont Roach Jr., por lo que debe definir bien su futuro.

Bradley, quien enfrentó a Pacquiao en tres oportunidades, pone al estadounidense en una situación complicada al ver como favorito al filipino; esto al analizar la gran condición física que ha demostrado Pacquiao a pesar de su avanzada edad para estar dentro del deporte de manera activa.

“Ese es mi punto sobre Tank, hombre, creo que está acabado. Son los problemas fuera del ring. Es el hecho de que quiere cambiar, tiene muchas cosas en la cabeza que quiere hacer y está algo harto del boxeo”, concluyó Bradley en sus declaraciones.

