Ryan García adelanta las negociaciones sobre su revancha contra Rolando Romero

El boxeador californiano Ryan García quiere seguir demostrando que se encuentra en el mejor momento posible para poder recuperar el papel que tenía dentro del pugilismo mundial y por este motivo se mostró enfocado en poder concretar una posible revancha contra Rolando ‘Rolly’ Romero; esto al considerar que peleó prácticamente sin manos en el duelo que tuvo anteriormente contra él en lo que fue su búsqueda para poder convertirse en el campeón regular welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una reciente entrevista ofrecida para The Ring, donde destacó que la derrota que sufrió por decisión dividida en dicho combate realizado en la ciudad de Nueva York (en el que fue enviado a la lona en el segundo asalto) y por este motivo enfatizó que desea demostrar el nivel que ha venido registrando a pesar de las complicaciones que sintió en ambas manos.

“Esa noche no fui yo. Tenía problemas en ambas manos, después de un año de descanso y un campamento de entrenamiento extraño, entrenando solo cuatro semanas con Derrick James y peleando frente a un público reducido. Tenía un nudillo de la mano izquierda muy inflamado dos semanas antes de la pelea. Cualquier cosa que hiciera lo empeoraba. Estaba peleando prácticamente sin manos, y por eso apenas me vieron lanzar golpes”, expresó.

Ahora Rolly Romero es el campeón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo tras hacerse con este cetro que se encontraba vacante; a pesar de esto Ryan García aseguró que lo que más le molestó de todo su enfrentamiento fue que no cumplió con las expectativas que tenías en cuando a su estilo de pelea y su rival tampoco tuvo la mejor actuación.

Apuesta por el nocaut

Para finalizar, el pugilista californiano aseguró que las negociaciones se encuentran bastante avanzadas y de concretarse finalmente buscará noquearlo de manera categórica al momento de subir al cuadrilátero.

“La revancha se decidirá por el que marque el. En la pelea anterior nunca me atacó y fue una pelea extraña e incómoda, porque ambos pegamos fuerte. Tengo un plan para él la próxima vez: lo aplastaré y lo llevaré a aguas profundas. Rolly no aguanta la presión y pega muy bien. No le gusta pelear por dentro. Ya vieron lo que le pasó contra Isaac Cruz. Una versión sana de mí noquea a Rolly, es simple”, concluyó.

Recordemos que Ryan García tuvo un año de sanción por parte de la Comisión Atlética de Nueva York tras ser declarado culpable de dopaje en sus pruebas a las que se sometió tras el combate contra el también estadounidense Devin Haney, hecho que afectó gravemente su carrera profesional.

Sigue leyendo:

–José Luis Castillo considera que Pitbull Cruz es parecido a Mike Tyson

–Óscar de la Hoya dice que aún desconoce razón de rompimiento con Canelo Álvarez

–Eddie Hearn manda al retiro a Oleksandr Usyk