Niurka Marcos anuncia su boda de 3 días, pero oculta la fecha

Bruno Espino le pidió matrimonio a Niurka Marcos durante su participación en “La Casa de los Famosos All-Stars”. Ahora la pareja se ha sincerado sobre el enlace que tendrán, y ella en esta oportunidad ven esta unión como un vínculo genuino y trascendental. Sin embargo, la fecha precisa de la ceremonia prefieren mantenerla en privado, aunque ya han mencionado algunos detalles que permiten vislumbrar la atmósfera y el escenario del festejo.

“Queremos hacer una minuciosa selección de personas importantes en nuestro medio, en nuestro entorno, obviamente empezando por la familia. Los invitados pasarán 3 días y 3 noches disfrutando de las instalaciones, en este caso tú y tu esposa”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante en “De Primera Mano”.

La ubicación exacta la pareja prefiere mantenerla reservada para asegurar la intimidad y la exclusividad de dicho día. Aunque sí explicó que será en un hotel de gran categoría que estará repleto de lujos para todos aquellos que asistan a la ceremonia nupcial, que tendrá una duración larga para la pareja.

“Vivimos el momento, el minuto a minuto, pero es un regalo que nos queremos dar. Vivimos este romance como quinceañeros, como Romeo y Julieta. Yo vengo de muchos intentos y Bruno me recordó que el compromiso existe, es para siempre, porque hoy en día la gente vive con miedo, no se compromete, no cree en el amor”, añadió durante la conversación.

Marcos enfatizó que la selección de los invitados ha sido un procedimiento meticuloso y ponderado, ya que para ellos la intención es compartir este momento con las personas que realmente ocupan un lugar especial en sus vidas, ya sea en el ámbito profesional o personal. Según sus declaraciones, espera que este festejo trascienda lo convencional.

Sus seguidores de las diversas redes sociales se mantienen a la expectativa a medida que la fecha se va acercando, además de que aguardan con entusiasmo los detalles de este capítulo en la vida de la vedette: “Quiero vestirme bonita, quiero vestirme elegante, fina y acorde a mi edad, y tener una reunión pequeña e íntima. Queremos hacerlo bien. Me vestí como de sirenita y cosas así, que sabía que eran más por espectáculo que por corazón”, expresó.

