Niurka Marcos dice que recibió advertencias de problemas legales si menciona a Juan Osorio

Luego del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, Niurka Marcos ha hecho una revelación que ha sorprendido a muchos, pues aseguró que Juan Osorio la amenazó con una posible demanda si mencionaba su nombre dentro del programa que transmitió la cadena de televisión Telemundo.

“No me voy a olvidar, fue hace muchos años ya, pero fue tan polémico y repetido cuando discutías con Juan por el pasaporte, te lo juro que es icónico, Niurka, siento que se quedó como en la cultura mexicana lo del pasaporte, increíble”, le comentó la conductora de televisión Jimena Gállego.

Este comentario hizo que la cubana soltara la exclusiva que se ha viralizado en las redes sociales: “Aparte te tengo una primicia que te llevas tú en esta entrevista. Mira que no puedo mencionar el nombre del señor porque como yo hice un comentario en La Casa de los Famosos en esta temporada de una vivencia mía, exactamente, pues nada, me escribió su abogada que no podía más mencionar su nombre o iban a proceder legalmente”.

La mujer escándalo tildó esta advertencia de absurda. “Yo puedo hablar de mis vivencias involucren a quien sea que involucren, pero como yo no tengo ningún pesar en mi vida, soy una mujer una feliz, realizada y estable, he criado grandes hijos y estoy muy enamorada y no lo necesito, le respondí a la licenciada ‘okey, entiendo su advertencia’”.

Niurka Marcos explicó que ahora no dirá nada Juan Osorio, pues no quiere darle ningún foco a su ex. “Puedo hablar de mis dolores, de mis vivencias y nadie me lo puede prohibir”, destacó.

Consideró que ahora que no hablará de él de ninguna manera, quiere ver cómo será ahora mediático el famoso productor de televisión y teatro.

“Tengo que ser congruente porque estamos entrando a un tema con ese señor. Entonces no voy a ser mustia ni hipócrita y decirte no quiero hablar de eso. No, yo cuento la verdad y la verdad es que el señor me amenazó”, sostuvo.

