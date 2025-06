Niurka Marcos critica a Manelyk González por decir que Caramelo es su 1%

Niurka Marcos, a través de sus redes sociales, se pronunció sobre las declaraciones que hizo Manelyk González respecto a su amor por Caramelo, opinión que dio después de que sus seguidores le preguntaran la razón por la que no andaban juntos en Nueva York. La mexicana mencionó que él, hasta la fecha, no se ha convertido en su todo y reveló la importancia que le da en su vida.

La cubana rechazó que Manelyk haya dicho eso sobre el ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars”, declaraciones que no consideró oportunas para referirse a alguien con quien dijo que quería darse una oportunidad fuera del reality show: “Es humillante e innecesario que digas que es el 1 por ciento porque, ¿por qué? Es una persona con la que hiciste un vínculo y nadie puede justificar que digas que alguien es el 1″.

“No sé qué cosas les extraña porque así estaban dentro de la casa, se la pasaban peleados: Caramelo reclamándole su amor y Manelyk negándose. No es nada raro, se han usado todo lo que les ha dado la gana profesando un amor que no existe”, agregó la exparticipante de la competencia.

“Para esos fans Caramelyk que dicen: ‘Al rato se reconcilian’. Se están haciendo esa chaqueta mental. No va a pasar y no va a pasar porque Caramelo es muy machista y quiere que las mujeres sean sumisas y olvídate de que eso pase con la Manelyk“, agregó Niurka.

Además, no quiso finalizar sus declaraciones antes de mencionar que parte de la opinión de González se debe a que él, por el momento, no tiene en su cuenta el dinero que ganó, que son $200,000 dólares. Agregó que los parientes de Caramelo estarían alerta para evitar que, posiblemente, la mexicana se aproveche de la buena voluntad económica del dominicano.

“Y lo otro por lo que no va a pasar es porque Caramelo todavía no cobra el premio, no tiene qué dinero chingarle Manelyk, si ya tuviera el premio en la cuenta… Aparte, Manelyk ya se debe de haber dado cuenta de que Caramelo tiene un ejército, su familia, y están cuidando de que ella no le hinque la lana. Ya se dio cuenta de que no se la va a poder chingar”, añadió en el video que grabó.

