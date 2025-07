Armando Araiza pide ayuda en redes sociales para volver a trabajar en televisión

El actor Armando Araiza, hermano del conductor Raúl “El Negro” Araiza, y quien cuenta con una carrera de más de tres décadas en cine y televisión, sorprendió al utilizar sus redes sociales para solicitar una oportunidad laboral y poder regresar a la pantalla chica.

El intérprete, conocido por su participación en exitosas telenovelas de los años 90 y 2000, como ‘Quinceañera’ y ‘La madrastra’, compartió un video en Instagram donde reveló que ya no cuenta con la ayuda de un mánager para manejar su carrera, por lo que decidió acudir a sus seguidores para que lo recomienden y pueda volver a trabajar en el medio que lo vio crecer.

“Ya no tengo mánager, pero tengo algo más poderoso, tengo al público, a ustedes que me han visto actuar desde niño y que saben lo que pudo hacer en pantalla. Hoy no estoy esperando el llamado de nadie, hoy me lo doy yo”, explicó.

En el clip, Araiza dejó muy claro que no está a la espera de las oportunidades ni que los productores lo busquen; así que, hizo un llamado al público para etiquetar a cualquier director, productor, televisora, plataforma y hasta creador de contenido que pueda interesarse en su trabajo.

“Soy armando Araiza y estoy disponible para actuar. Si conoces un director, productor o creador, etiqueta y comparte. Si tú crees en mí, yo te invito a que me representes y que hagamos ruido juntos, porque el artista también se rearma”, agregó.

“No tengo manager. Pero tengo algo más fuerte: tu apoyo. Hoy me representas tú. Si crees en mí… etiqueta a quien tiene que verme. Crecí actuando para ustedes. Hoy vuelvo a empezar, con ustedes. Si tú también crees que el talento no se jubila… Ayúdame a hacer ruido“, escribió al pie del material.

En otro video, Araiza quiso agradecer por el apoyo que le han dado sus seguidores, pero también aprovechó para aclarar a las personas que lo criticaron por pedir ayuda, que, aunque tiene otros ingresos, su gran deseo es volver a la pantalla y poder actuar de nuevo.

“Soy una gente trabajadora. Hago podcast, doy conferencias, hago mentorías. Pero yo me refiero a actuar, a eso me dedico y me voy a morir actuando y contando historias”, aseguró.

Armando Araiza inició su carrera a principios de los 80, cuando aún era un niño. Su último proyecto fue en 2021 durante la telenovela “Diseñando tu amor”, donde compartió pantalla con Gala Montes, Juan Diego Covarrubias, María Sorté, Ana Belena y Ale Müller.

