Varias líneas del Metro de Nueva York afectadas por falla eléctrica

Por segunda vez en tres días, varios trenes del Metro de Nueva York se detuvieron hoy debido a problemas eléctricos cerca de la estación West 4th St. en Manhattan, afectando el servicio de las líneas B, C, D, E y M.

Esta mañana los trenes B estaban suspendidos en ambas direcciones; los F no estaban entrando a Manhattan; el servicio en la línea C también se vio afectado; los trenes D no circulaban entre 34 St/Herald Sq y la avenida Atlantic en Brooklyn; y los trenes M estaban parados entre Delancey St./Essex St. (Manhattan) y Forest Hills-71 Ave (Queens). La línea A está funcionando local en Brooklyn y Manhattan; y los trenes E están circulando expresos entre Canal St y 42 St-Port Authority Bus Terminal. También se reportan retrasos en las líneas 2, 5, G, N, Q y R.

Un portavoz de la MTA informó al Daily News que la estación West 4th estaba experimentando problemas de suministro eléctrico y que había equipos de reparación en el lugar, pero no ofreció más detalles.

Una situación similar se produjo el martes por la mañana, cuando un interruptor saltó y dejó sin señalizaciones al Metro también en esa estación West 4th St., varando a varios trenes con semáforos en rojo durante casi una hora. La causa de ese corte sigue bajo investigación. Para los cambios actualizados en las rutas del Metro consulte MTA.