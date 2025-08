Angelique Boyer revela que no desea ser madre ni quiere adoptar

No todas las mujeres están hechas para convertirse en madres, y este es el caso de Angelique Boyer, quien ya tiene 37 años. Aun así, por su mente no se ha cruzado la idea de querer quedar embarazada o descubrir cómo sería su rol asumiendo la maternidad al lado de su pareja sentimental, él también actor, Sebastián Rulli. Fue en el programa “El Gordo y la Flaca” donde aclaró la situación: “Yo realmente no he pensado en ser madre ni en adoptar, te soy muy sincera“.

Alquilar un vientre en el siglo XXI se ha convertido en uno de los temas que más se ha abordado en los últimos tiempos debido a que muchas mujeres no pueden quedar embarazadas y buscan alternativas para poder formar un hogar. Sin embargo, es una situación con la cual ella no se encuentra de acuerdo porque cree que las personas simplemente lo han convertido en un “negocio”.

“Es un tema que está sucediendo muchísimo en la actualidad, tanto rentar un vientre como adoptar o, no necesariamente adoptar, hacerlo por las malas. Lamentablemente, se ha vuelto un negocio y es importante hablarlo. Es importante que las personas que de pronto lo hagan tengan un ejemplo; con este tipo de historias puedan aprender, identificarse y pensar mejor las cosas”, explicó en el programa de entretenimiento.

La actriz de telenovelas como “Teresa” explicó honestamente que no se ve criando a un bebé. En definitiva, no ha sido algo que ella haya buscado plantearse como un futuro de vida al lado de Sebastián. Por ello, valora muchísimo más estar con sus sobrinos en los momentos especiales, y lo que más disfrutara es el hecho de que cada uno termine yéndose a su hogar.

“La felicidad de estar con los sobrinos, con las sobrinas que son lo máximo del mundo y que en esas cuantas horas uno los apapacha, los consiente y de lo mismo recibo de ellas y cada quien para su casa“, mencionó.

Iniciando el mes de julio, el argentino celebró un año más de vida, y la actriz aprovechó para hablar del festejo que realizaron en su honor: “‘Sin cuenta’, así lo estuvimos diciendo: ‘Sin cuenta’, Sebas es un hombre ejemplar en todos los aspectos y, con esta sabiduría y la edad que tiene, podemos admirarlo mucho más; tiene mucho mérito su belleza”.

