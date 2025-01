Angelique Boyer dice la razón por la que no está casada con Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son unas de las parejas poco estables en el mundo del entretenimiento y tras una década de noviazgo, su relación se ha posicionado como una de las más sólidas y admiradas en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, han compartido momentos de felicidad, complicidad y crecimiento personal, lo que ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de un matrimonio inminente.

Sin embargo, la respuesta de ambos actores ante esta pregunta ha sido sorprendente y ha generado un gran interés mediático: “No necesitamos un papel para estar juntos. Nosotros no creemos en el matrimonio como documento, entonces creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos, pero no hay prisa. Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo”, revelaron a los medios de comunicación.

Una de las principales razones detrás de la reticencia de Rulli para dar el paso hacia el altar parece estar relacionada con su experiencia pasada. El actor, quien fue previamente casado con Cecilia Galliano, ha expresado en diversas ocasiones su deseo de no volver a experimentar un divorcio. Esta declaración ha llevado a algunos a interpretar que su miedo a repetir una situación dolorosa podría estar influyendo en su decisión de no formalizar su relación con Boyer a través del matrimonio.

Boyer ha manifestado en varias entrevistas su satisfacción con la relación que mantiene con Rulli. La actriz, conocida por su papel en el melodrama “El amor invencible”, ha destacado la importancia de la comunicación y la madurez en su vínculo. Según Boyer, ambos han aprendido a resolver sus problemas de manera constructiva, lo que ha fortalecido su conexión emocional.

La perspectiva positiva que existe entre los actores sugiere que, aunque el matrimonio pueda ser un tema delicado, ambos están enfocados en construir un futuro juntos, independientemente de la formalidad que pueda o no implicar un compromiso legal.

La relación entre Boyer y Rulli se ha caracterizado por momentos de apoyo mutuo y colaboración profesional. Ambos actores han trabajado juntos en varias producciones, lo que ha permitido que su vínculo se profundice tanto en el ámbito personal como en el profesional. Esta sinergia ha sido evidente en la pantalla, donde su química ha resonado con el público, consolidando aún más su estatus como una de las parejas más queridas del espectáculo.

